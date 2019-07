Empreendedorismo: Manaus tem 140 vagas gratuitas para capacitações

Manaus- A Prefeitura de Manaus lança, nesta terça-feira(18), 140 vagas gratuitas para capacitações voltadas ao empreendedorismo. As ações fazem alusão ao mês de comemoração de um ano de inauguração do Escritório do Empreendedor e trazem oficinas, palestras e workshops abordando empreendedorismo e inovação.

As capacitações são coordenadas pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), pelo Fundo Municipal de Fomento à Micro e Pequena Empresa (Fumipeq) e pelo Escritório do Empreendedor.

Os interessados devem comparecer ao Escritório do Empreendedor, na sede da Semtepi, na rua Rio Jamary, conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, nos dias 18, 19 e 24, no horário das 8h às 12h, munidos de RG, CPF, e-mail e CNPJ (se tiver), para efetuar a inscrição de acordo com o cronograma abaixo:

Programação

Oficina - Formalização para Começar Bem – “Para que preciso de CNPJ?” (20 vagas)

Realização – (25), às 9h, no Escritório do Empreendedor, na rua Rio Jamary, conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças

Oficina - Precificação (20 vagas)

Realização – (26), às 9h, no Escritório do Empreendedor, na rua Rio Jamary, conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças

Workshop – Minha Marca no Mundo (60 vagas)

Realização – (27), das 14h às 17h, no Samsung Ocean, na avenida Darcy Vargas, nº 1.200, Parque Dez

Palestra – Empreendedorismo 4.0: Tendências de Mercado e Negócios do Futuro (40 vagas)

Realização – (27), às 18h, no Samsung Ocean, na avenida Darcy Vargas, nº 1.200, Parque Dez

