Jovens pensionistas em Manaus são orientados para vida profissional

Manaus- A Prefeitura de Manaus iniciou nesta quarta-feira, (26), o projeto “Pensando o Futuro”, destinado a pensionistas entre 16 e 24 anos da Previdência do município. O objetivo é auxiliar os jovens no pós-desligamento com o Executivo, a partir do término da concessão da pensão. A atividade acontece até sexta-feira, (28), na sede da Manaus Previdência, na avenida Constantino Nery, bairro Chapada, zona Centro-Sul, das 14h às 17h.

“O projeto nasceu da percepção da Manaus Previdência da falta de perspectiva de muitos adolescentes após o encerramento das pensões. E como têm uma vida inteira pela frente, a Previdência quer que a vida desses jovens seja produtiva, com a realização de sonhos, uma vida feliz”, explicou a chefe do Setor de Psicossocial da Manaus Previdência, Darla Gondim.

Em sua fala aos jovens presentes, a diretora de Previdência, Ana Domingues, enfatizou que a preparação para uma transição como essa é muito importante para a manutenção da qualidade de vida dos ex-pensionistas. “É um projeto pensado com amor e que vem contribuir para a jornada de cada um”.

Realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) e do Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee), organização não governamental que possibilita a formação integral de adolescentes e jovens, ingressando-os no mercado de trabalho, o “Pensando o Futuro” está alicerçado em três momentos: no primeiro dia, empreendedorismo para jovens e serviços oferecidos pela Semtepi, como emissão de carteira de trabalho e cadastro no Sistema Nacional de Emprego (Sine); no segundo, aplicação de testes psicológicos (vocacional) e conversa com diversos profissionais para debater sobre profissões e perspectivas no mercado de trabalho; e para fechar, palestra sobre programas de capacitação profissional destinado a jovens, como o Jovem Aprendiz, e oficina prática onde os participantes aprendem desde a elaborar um currículo a como se comportar numa entrevista de emprego.

“O objetivo, ao término desses três dias, é eles saírem orientados quanto a todos os aspectos abordados no projeto”, diz Gondim. “E em setembro, uma equipe da Semtepi volta à Manaus Previdência para realizar um mutirão de emissão de carteira de trabalho e cadastro no Sistema Nacional de Emprego/Sine, para auxiliar estes jovens a se inserirem no mercado de trabalho”.

