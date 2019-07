Inscrições abertas para curso técnico sobre Cultivo de Tambaqui

Serão apresentadas informações para o correto estabelecimento da piscicultura de tambaqui nas condições do Amazonas | Foto: Divulgação / Embrapa

Manaus - Estão abertas as inscrições para o curso Cultivo de tambaqui em tanque escavado, que será promovido pela Embrapa Amazônia Ocidental nos próximos dias 11 e 12 de julho de 2019. O curso, direcionado a piscicultores, técnicos e estudantes de áreas afins à piscicultura, é uma oportunidade para conhecer e se atualizar sobre as orientações e tecnologias disponíveis para o sistema de produção de tambaqui no estado do Amazonas. As atividades acontecem na sede da Embrapa Amazônia Ocidental, na rodovia AM 010, km 29, em Manaus (AM), de 8h às 12h e 13h às 16h.

Serão apresentadas informações para o correto estabelecimento da piscicultura de tambaqui nas condições do Amazonas, que contemplam desde a escolha de área e construção de viveiros, alevinos, transporte e recepção de alevinos, equipamentos e apetrechos, recria, engorda, manejo alimentar e nutrição, qualidade da água, manejo, sanidade, sistemas de produção, índices zootécnicos, administração e despesca. Os instrutores do curso serão os pesquisadores da Embrapa Amazônia Ocidental, Antônio Cláudio Uchoa Izel e Roger Crescêncio.

O curso é uma ação viabilizada pelo projeto Transferência de Tecnologias para o Desenvolvimento da Piscicultura no Estado do Amazonas - Peixe-Pró, que faz parte do conjunto de projetos que formam o Projeto Integrado para a Produção e Manejo Sustentável do Bioma Amazônia (PIAmz), financiado pelo Fundo Amazônia e operacionalizado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Por meio do projeto projeto Peixe-Pró, outros cursos com este mesmo enfoque serão realizados nos próximos dois meses nos municípios de Presidente Figueiredo, Iranduba, Rio Preto da Eva, Humaitá, Apuí e Benjamin Constant , no Amazonas. No mês passado, em junho, o curso também foi realizado no município de Itacoatiara.

Com essas ações de capacitação, pretende-se apresentar aos produtores e técnicos informações com foco em recomendações técnicas e tecnologias validadas para a piscicultura nas condições do Amazonas.

O líder do projeto Peixe-Pró, pesquisador Roger Crescêncio, comenta que o enfoque dos cursos é para que a piscicultura seja conduzida de forma profissional e possa se refletir em uma atividade com bons índices de produtividade e rentabilidade, garantindo maior lucro possível para o piscicultor, ao mesmo tempo refletindo na oferta de alimento de qualidade para o mercado consumidor.

O pesquisador esclarece que a condução profissional da piscicultura e adoção de tecnologias pode aumentar ainda mais os ganhos de piscicultores e, por outro lado, a falta de utilização de técnicas corretas no sistema produtivo reduz os ganhos e pode até tornar a atividade inviável economicamente.

As inscrições para o curso Cultivo de tambaqui em tanque escavado nos dias 11 e 12/07 são gratuitas, com vagas limitadas. e podem ser feitas pelo formulário eletrônico disponível no site da Embrapa Amazônia Ocidental. Para se inscrever clique aqui. Mais informações pelo telefone 3303 7852.

*Com informações da assessoria

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Inscrições para Prêmio de Jornalismo encerra no próximo dia 8