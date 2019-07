Inscrições para bolsas de estudo no Centec encerram nesta quinta (11)

Manaus- Encerra nesta quinta-feira (11) de julho, o período de inscrições para o concurso de bolsas do Centro de Ensino Técnico (Centec), com ofertas de 30% a 100% de descontos, tanto para alunos egressos da rede pública de ensino quanto da rede privada.

O término das inscrições e as provas do certame já acontecem no próximo domingo, dia 14. As oportunidades são válidas para todos os cursos técnicos e auxiliares oferecidos pela instituição.

Os interessados devem se dirigir à avenida Djalma Batista, São Geraldo, onde está localizada a sede do Centec, levando um quilo de alimento não perecível (exceto sal e açúcar), e preencher a ficha de inscrição solidária. A doação do alimento vai ajudar na atuação do grupo Auxiliares do Bem, que desenvolve diversos projetos sociais em Manaus

O concurso oferece bolsas de 100% para os três primeiros colocados nos turnos da manhã, tarde e noite. Para o quarto e o quinto, o desconto é de 50%, também nos três turnos, mas todos os que fizerem a prova e forem aprovados terão desconto de 30%, até o último colocado.

As provas de domingo (14) terão início às 9h30, com abertura dos portões às 8h e fechamento às 9h. Ao todo, serão 40 questões objetivas e de múltipla escolha. 15 delas de Língua Portuguesa, 15 de Matemática e as outras 10 de Conhecimentos Gerais.

O resultado do concurso de bolsas sai no dia 16 de julho. Os candidatos poderão conferir na própria sede do Centec, nas redes sociais e no site da escola. Para os que forem aprovados, as matriculas já poderão ser feitas no mesmo dia, seguindo até 31 de julho. As aulas para as novas turmas começarão no dia 5 de agosto.

