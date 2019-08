Veja lista dos aprovados no concurso de bolsas do Centec

Manaus Já está disponível para consulta, no site do Centro de Ensino Técnico (Centec) , a lista com os nomes dos aprovados no concurso de bolsas realizado pela instituição de ensino profissional no último domingo (14), com a participação de mais de 500 candidatos. Os beneficiados podem escolher entre cursos técnicos e auxiliares nas áreas de Gestão e Negócios, Produção Industrial, Ambiente e Saúde, Controle e Processo Industrial, Infraestrutura e Segurança.

Com 40 questões de múltipla nas áreas de português, matemática e conhecimentos gerais, as provas de habilitação para as bolsas ocorreram na sede do Centec, na avenida Djalma Batista, e bateram recorde de presença. “Estamos muito satisfeitos com o resultado. O número de inscrições online aumentou quatro vezes em relação à demanda do ano passado e nós tivemos 70% de comparecimento para as provas, o que é um resultado excelente”, avalia a coordenadora de projetos da escola, professora Nathalia Flores.

Este ano, o concurso de bolsas do Centec ofereceu 100% de desconto para os três primeiros colocados em cursos para os três turnos: manhã, tarde e noite; assim como de 50% para o quarto e o quinto - também para os três turnos, além de 30% a todos que foram aprovados até a última colocação. A direção da escola avalia que o aumento no número de participantes é reflexo da ampliação desses percentuais e também uma demonstração de que o ensino técnico está sendo cada vez mais valorizado, sobretudo entre os jovens. “Sensibilizado com a atuação situação econômica do país, onde o jovem tem encontrado muita dificuldade de inserção no mercado, sobretudo para o primeiro emprego, o Centec dobrou o percentual de descontos para todos os aprovados”, informa Nathalia Flores.

Aprovada em primeiro lugar no concurso de bolsas do Centec, a candidata Ellen Brilhante Gil Barreto, de 35 anos, diz estar muito esperançosa com a oportunidade, pois vê nessa formação técnica uma chance a mais para conquistar uma vaga de emprego. “Estou muito feliz. Minha filha já faz curso técnico de enfermagem no Centec e ela gosta muito, então creio que terei uma boa formação também”, comenta, ressaltando que escolheu o curso de nutrição por indicação de amigos, que atestam ser a área é bastante promissora.

Todos os aprovados no concurso têm até o próximo dia 20 de julho para efetivar suas matrículas, devendo comparecer ao Centec munidos de RG, CPF, comprovante de residência, certificado de ensino médio e histórico escolar, certidão de nascimento, e um foto 3x4.

Doação

Outro dado positivo a se destacar no concurso de bolsas do Centec para 2019 é quantia de alimentos não perecíveis arrecadados com a ação: mais de meia tonelada. Todo será doado às famílias de venezuelanos instaladas no complexo viário de Flores, próxima à rodoviária de Manaus, zona centro-sul.

“A inscrição para o concurso é sempre solidária, ou seja, para participar, cada candidato precisa doar um quilo de alimento anão perecível e, com isso, pudemos beneficiar não só os candidatos aprovados, como também esses nossos irmãos refugiados que tanto precisam de ajuda e atenção”, informa a diretora educacional do Centec, Eliana Pinheiro.

Ela destaca que a entrega dos alimentos será feita na próxima sexta-feira (19), com a participação de alunos e professores do Centec, assim como dos candidatos aprovados nos primeiros lugares do concurso de bolsas. “Dentro do programa Centec Solidário, desenvolvemos diversas ações como esta e fazemos questão do envolvimento tanto do corpo docente como o discente, pois nossa missão educadora começa na ajuda ao próximo”, enfatiza a professora Eliana Pinheiro.

Confira abaixo os nomes dos cinco primeiros colocados no concurso. Os demais nomes podem ser consultados no Centec , além das redes sociais da escola.

1º Ellen Brilhante Gil Barreto

2º Wilson Vieira da Silva Junior

3º Christian da Silva Bezerra

4º Elcivaney Santos da Silva

5º Cristiano Pereira Sena

*Com informações da assessoria

