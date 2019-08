Faculdade abre inscrições para 16 cursos de férias gratuitos

Manaus - Dezesseis cursos rápidos, nas áreas de Finanças e Contabilidade, Gestão, Marketing, Psicologia, Saúde, Tecnologia e Desenvolvimento Pessoal estão sendo ofertados pela Faculdade Martha Falcão | Wyden como oportunidade para quem deseja investir o tempo das férias em aprimoramento e qualificação voltados ao mercado de trabalho. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link: go.wyden.to/feriasfmf .

Os cursos estão distribuídos cinco dias diferentes: 24, 25, 26, 29 e 30 de julho, que ocorrerão sempre a partir das 19h, na sede da instituição de ensino superior, sito à rua Natal nº 300 – Adrianópolis. A duração varia de 2h a 4h, dependendo do curso escolhido. Todos os participantes terão direito ao certificado de horas complementares.



No dia 24, os cursos que abrem a programação da primeira semana são: “Aprenda a turbinar seu currículo”; “Marketing Pessoal”; “Excel: Uso na Vida Acadêmica”; “Inglês básico para iniciantes” e “Instagram para Negócios”.



“Gestão financeira para uma vida plena”, “Oratória – falando bem em público” e “Gerenciamento das Emoções” seguem no dia 25 de julho. Além disso, estão previstos para este dia os cursos sobre “Como tirar visto americano”, “MS Project para Gestão de Projetos” e “Como se dar bem em uma entrevista”.



“Falando sobre ansiedade”, “Como produzir mais em menos tempo” e “LinkedIn de sucesso” são os cursos do dia 26 e que encerram a primeira semana de atividades. Na segunda semana, estão os cursos “Como seu cérebro aprende”, no dia 29 e “Trabalhando com Estilos de Liderança”, no dia 30.

Confira a lista de cursos disponíveis

24 DE JULHO – 19h

Aprenda a turbinar seu currículo



Marketing Pessoal



Excel: Uso na Vida Acadêmica



Inglês Básico para Iniciantes



Instagram para Negócios





25 DE JULHO – 19h



Gestão Financeira para uma vida plena



Oratória – Falando bem em público



Como tirar visto americano?



Gerenciamento de Emoções



MS Project para Gestão de Projetos



Como se dar bem em uma entrevista







26 DE JULHO – 19h



Falando sobre Ansiedade



Como produzir mais em menos tempo



Linkedin de Sucesso







29 DE JULHO – 19h

Como seu Cérebro Aprende







30 DE JULHO – 19h

Trabalhando com Estilos de Liderança





