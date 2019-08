Capitania realiza inscrições para curso de capitão no Amazonas

Manaus- A Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental (CFAOC), realiza inscrições até sexta-feira (26), para o Curso Especial de Acesso a Capitão Fluvial (EACF).



As inscrições podem ser realizadas, de 8h às 11h, na sede do Centro Técnico de Formação de Fluviários da Amazônia Ocidental (CTFFAO), na Rua Marquês de Santa Cruz, Centro de Manaus.

O curso acontecerá no CTFFAO, no período de 06 de agosto a 11 de dezembro de 2019. Os interessados devem apresentar cópia dos seguintes documentos:

RG, CPF, as páginas 2, 3 e as páginas com embarques na CIR, comprovante de residência (atual), diploma de conclusão do ensino médio, certificado do Curso Especial de Combate a Incêndio Avançado, Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) ( além de comprovar que o candidato goza de bom estado de saúde física e mental, o mesmo deve apresentar exames auditivo e visual que comprovem estar dentro dos parâmetros exigidos para oficial de quarto) e apresentar o tempo de embarque por mais de três meses no último ano. Somente poderá candidatar-se ao curso, o Piloto Fluvial com mais de dois anos de embarque na categoria.

O curso tem o propósito de habilitar aquaviários da Amazônia Ocidental para conduzirem embarcações maiores que 1000 arqueação bruta (AB) e conta com técnicas adotadas na navegação fluvial, por meio de aulas teóricas e práticas em simulador de passadiço.

