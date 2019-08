Prosamim realiza cursos profissionalizantes para moradores

Manaus - O Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim), em parceira com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), iniciou, nesta segunda-feira (29), mais uma etapa de cursos profissionalizantes para os moradores dos residenciais. A proposta é oferecer aos moradores mais oportunidades para a inserção no mercado de trabalho.

Os cursos profissionalizantes são de Assistente Administrativo, que ocorre no Parque Residencial São Raimundo; Agente de Portaria, no Parque Residencial Mestre Chico II; Libras e Atendente de Farmácia, no Parque Residencial Liberdade, localizados nas zonas sul e oeste de Manaus.

Os cursos oferecidos pelo Prosamim e o Cetam acontecem nas Unidades dos escritórios administrativos que estão localizados dentro dos Parques Residenciais. A carga horária dos cursos varia entre 150 a 160 horas.

Mais oportunidades

A parceria do Prosamim e Cetam agrega conhecimento e aumenta oportunidades para o crescimento socioeconômico dos moradores. O instrutor do curso de Libras do Cetam, Antônio Cleiton Borges, afirma que as aulas irão proporcionar mais qualidade no aprendizado e trabalho dos alunos com as pessoas com deficiência auditiva.

“Vamos proporcionar as ferramentas para que os alunos desenvolvam essa comunicação de forma eficaz, pois é necessária qualidade no trabalho e sei que alguns dos alunos trabalham ou já exerceram funções relacionadas ao atendimento público, e, para isso, é preciso o conhecimento da linguagem de libras para a comunicação não ficar prejudicada”.

Aperfeiçoamento

A autônoma Luciana Gomes, 39, quer aprender a melhorar a comunicação com os deficientes auditivos. Ela, que atua com buffet e festas, já teve dificuldades de comunicação. “Pretendo continuar avançando no curso de Libras após o termino do módulo básico, porque a nossa área de atuação alcança todos os públicos e não quero mais passar vergonha pela falta de formação”.

A assistente social do Prosamim Liberdade, Simey Rodrigues, afirma que a procura pelos cursos tem sido expressiva. “As inscrições são preenchidas de forma rápida e os cursos são importantes para a educação e profissionalização das famílias que buscam melhorias na vida financeira e social”.

