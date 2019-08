DPE-AM abre seleção para estagiários de Direito com bolsas de R$ 779

Manaus - A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) lançou edital de processo seletivo com 10 vagas para estágio em Direito e formação de cadastro de reserva. Esta será a terceira seleção de estagiários da área promovida pela Escola Superior da Defensoria (Esdupam) em 2019.

Os aprovados vão receber bolsa mensal de R$ 779 e auxílio-transporte de R$ 167,20. Podem concorrer às vagas os estudantes que estejam cursando entre o 4º e o 8º período da graduação. No entanto, no momento da admissão, é necessário que o aluno esteja frequentando o 5º semestre.

As inscrições serão realizadas de forma presencial ou por procurador na sede da Esudpam, localizada na rua 24 de Maio, no Centro de Manaus, das 8h às 13h, entre os dias 19 e 23 de agosto. Para se inscrever, é necessário doar um pacote de leite em pó de 400 gramas. Todo material arrecadado será doado a uma entidade de assistência comunitária da capital.

O edital do processo seletivo está disponível no link: http://bit.ly/EstagioNaDefensoria.

Provas

O processo seletivo terá uma prova de conhecimentos específicos contendo 50 questões objetivas e uma subjetiva. O exame será aplicado no dia 1º de setembro, das 8h às 12h. As provas serão realizadas na Faculdade Martha Falcão, localizada na avenida Mário Ypiranga, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul da capital.

Junto ao edital está o conteúdo programático da prova. O gabarito será publicado um dia após a aplicação, já o resultado preliminar no dia 18 de setembro e o final no dia 27 do mesmo mês.

Prêmio

Este ano, a DPE-AM recebeu o Prêmio CIEE de Melhores Programas de Estágio entre os órgãos estaduais. A premiação do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) foi feita com base em avaliação dos próprios estagiários.

*Com informações da assessoria