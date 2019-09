Detran-AM oferece curso para mototaxistas

Manaus- O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) está com inscrições abertas para 90 vagas destinadas ao curso de mototaxista que será realizado no município de Tabatinga. As inscrições devem ser realizadas na segunda e terça-feira, (21), das 8h às 14h, no Posto de Atendimento Descentralizado (PAD) de Tabatinga, localizado na avenida da Amizade, Centro.

Com uma carga horária total de 30 horas, sendo 25 de aulas teóricas e cinco de aulas práticas, o curso é destinado a habilitados na categoria A, com pelo menos dois anos de habilitado, e maiores de 21 anos. O objetivo da capacitação é qualificar os futuros profissionais e garantir mais segurança para o trânsito do município, diminuindo o número de vítimas fatais e lesionadas.

A oferta do curso na cidade faz parte da política do Governo do Estado, implementada pelo Detran-AM, de promover o desenvolvimento social e econômico nos municípios do interior do estado. O curso será realizado entre os dias 23 e 25 de agosto, na sede do PAD em Tabatinga, das 8h às 16h, onde serão abordados diversos assuntos entre eles, legislação de trânsito e pilotagem segura.

A inscrição é gratuita, mas o participante deve investir, no ato da inscrição, o valor de R$ 54,90, que será utilizado para custear as provas práticas e teóricas.

