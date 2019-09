Prefeitura oferta 180 vagas gratuitas para cursos profissionalizantes

Manaus - A Prefeitura de Manaus lança, nesta terça-feira (20), o edital que contempla 180 vagas gratuitas para cursos profissionalizantes e na área do empreendedorismo.

Os cursos fazem parte do programa Manaus Mais Empreendedora, desenvolvido pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) em parceria com a InnovaTech Educação Profissional e a Marinho Comércio Exterior (Comex) que tem como missão disseminar e promover políticas públicas voltadas à geração de emprego, renda, desenvolvimento social e econômico.

Os interessados dever comparecer ao posto do Sine Manaus do Shopping Phelippe Daou, localizado avenida Camapuã, no Jorge Teixeira, zona Leste, nos dias 20 e 21 de agosto (terça e quarta-feira), das 8h às 12h, com a ficha técnica de inscrição e a declaração de renda ( disponíveis no edital ) e o currículo atualizado.



O público-alvo são jovens a partir de 17 anos, cursando o ensino médio, e os trabalhadores a partir de 18 anos, cadastrados no Sine Manaus e com ensino médio completo.



No ato da inscrição, o candidato deverá optar somente por uma turma dos cursos da InnovaTech e até duas turmas dos cursos da Comex. A realização da inscrição não garante ao candidato a participação no curso escolhido.



A divulgação do resultado será feita na próxima quinta-feira (22), a partir das 17h, no site da Semtepi. Os selecionados deverão levar a documentação solicitada no edital: RG, CPF, comprovante de residência e escolaridade (original e cópia) no primeiro dia de aula do curso em que foram aprovados.



Os candidatos em lista de espera não precisam comparecer ao local dos cursos, devendo aguardar contato, via telefone, pelo departamento de Qualificação Profissional da Semtepi, para informar sobre a nova seleção.

Confira os cursos:

Inscrições 20 de agosto – Innovatech





Informática Básica

Período de realização – 23/8 a 11/10, das 8h às 10h (às sextas-feiras)

Local – Innovatech - rua Floriano Peixoto, 394, Centro

Informática Básica

Período de realização – 23/8 a 11/10, das 10h às 12h (às sextas-feiras)

Local – Innovatech - rua Floriano Peixoto, 394, Centro

Informática Básica

Período de realização – 2 a 30/9, das 10h às 11h (segundas, terças e quartas-feiras)

Local – Innovatech Polo 1 - avenida Nossa Senhora de Fátima, 440, Cidade de Deus

Informática Básica

Período de realização – 2 a 30/9, das 13h às 14h (segundas, terças e quartas-feiras)

Local – Innovatech Polo 1 - avenida Nossa Senhora de Fátima, 440, Cidade de Deus

Informática Básica

Período de realização – 2 a 30/9, das 14h às 15h (segundas, terças e quartas-feiras)

Local – Innovatech Polo 1 - avenida Nossa Senhora de Fátima, 440, Cidade de Deus

Informática Básica

Período de realização – 2 a 30/9, das 15h às 16h (segundas, terças e quartas-feiras)

Local – Innovatech Polo 1 - avenida Nossa Senhora de Fátima, 440, Cidade de Deus

Informática Básica

Período de realização – 3/9 a 1º/10, das 11h às 12h (terças, quintas e sextas-feiras)

Local – Innovatech Polo 1 - avenida Nossa Senhora de Fátima, 440, Cidade de Deus

Excel Essencial

Período de realização – 23/8 a 13/9, das 14h às 17h (às sextas-feiras)

Local – Innovatech Polo 1 - avenida Nossa Senhora de Fátima, 440, Cidade de Deus

Agente de Portaria

Período de realização – 6/9 a 8/11, das 10h às 12h (às sextas-feiras)

Local – Innovatech Polo 1 - avenida Nossa Senhora de Fátima, 440, Cidade de Deus

Inscrições 21 de agosto – Innovatech e Comex

Agente de Portaria

Período de realização – 6/9 a 8/11, das 13h às 15h (às sextas-feiras)

Local – Innovatech Polo 1 - avenida Nossa Senhora de Fátima, 440, Cidade de Deus

Agente de Vendas

Período de realização – 23/8 a 11/10, das 8h às 10h (às sextas-feiras)

Local – Innovatech Polo 1 - avenida Nossa Senhora de Fátima, 440, Cidade de Deus

Operador de Caixa

Período de realização – 23/8 a 11/10, das 8h às 10h (às sextas-feiras)

Local – Innovatech Polo 1 - avenida Nossa Senhora de Fátima, 440, Cidade de Deus

Gestão de Pessoas

Período de realização – 26/8 a 6/9, das 10h às 12h (de segunda a sexta-feira)

Local – Innovatech Polo 1 - avenida Nossa Senhora de Fátima, 440, Cidade de Deus

Rotinas Administrativas

Período de realização – 26/8 a 6/9, das 13h às 15h (de segunda a sexta-feira)

Local – Innovatech Polo 1 - avenida Nossa Senhora de Fátima, 440, Cidade de Deus

Como desenvolver com Soft Skills e Hard Skills

Período de realização – 26 e 27/8, das 14h às 18h

Local – Sine Shopping Phelippe Daou - avenida Camapuã, 2.985, no Jorge Teixeira

Oficina de Brainwriting

Período de realização – 28 e 29/8, das 14h às 18h

Local – Sine Shopping Phelippe Daou - avenida Camapuã, 2.985, no Jorge Teixeira

Cultura Maker

Período de realização – 16 e 17/9, das 14h às 18h

Local – Sine Shopping Phelippe Daou - avenida Camapuã, 2.985, no Jorge Teixeira

*Com informações da assessoria