Manaus recebe curso de mídias sociais para políticos e órgãos públicos

Manaus - Esclarecer dúvidas que atormentam quem trabalha com marketing digital e comunicação política e institucional, como por exemplo como planejar uma estratégia de conteúdo, definir as melhores narrativas, escolher os canais digitais, produzir posts que engajam, o segredo dos vídeos que viralizam, fazer transmissões ao vivo com qualidade, usar memes, gifs e emojis, configurar anúncios eficientes para redes sociais e muitos outros.



Estes são alguns dos objetivos do curso inédito de produção de conteúdo para mídias sociais de políticos e órgãos públicos que acontecerá em Manaus nos dias 22 e 23 de agosto.

O treinamento vai além do conteúdo para as redes sociais, como Facebook, Instagram e Twitter. Ele explica também como produzir conteúdo de qualidade para WhatsApp, sites, e-mail marketing e outras plataformas digitais.

O treinamento, um dos mais abrangentes do país, é indicado para quem atua em órgãos públicos, mandatos políticos ou (pré)campanhas eleitorais.

O instrutor do curso é o consultor e estrategista digital da Agência Nuvem (Brasília), Fred Perillo:

"Qual é o grande desafio de quem trabalha com marketing político digital? Sem dúvida é a produção diária de conteúdo para redes sociais e plataformas digitais. Não basta produzir conteúdo de qualidade: é preciso gerar engajamento, alcance e impactar o público certo. É disso que iremos tratar no nosso curso", afirmou Perillo.

Instrutor

Fred Perillo é palestrante, consultor e estrategista digital da Agência Nuvem, com sede em Brasília. Possui larga experiência na coordenação de equipe digitais em campanhas eleitorais, majoritárias e proporcionais. Ministra em todo o país cursos e treinamentos sobre marketing político, com ênfase nas estratégias digitais. Atualmente desenvolve projetos de comunicação política digital (mandatos e pré-campanha) junto a partidos e agentes públicos e políticos. É idealizador do seminário de marketing político Reboot (edições Brasília, Rio de Janeiro e Lisboa).