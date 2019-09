Mais de 45 mil estudantes realizam o Encceja no Amazonas

Manaus - Cerca de 45.936 estudantes do Amazonas realizam neste domingo (25) o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). Promovida pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira Legislação e Documentos (Inep), a avaliação é voltada a alunos que não concluíram os ensinos Fundamental ou Médio dentro da idade prevista e que buscam conseguir o diploma.

As inscrições para a prova aconteceram, nacionalmente, entre os dias 20 e 31 de maio. Após esse período, o Inep disponibilizou para os candidatos o conteúdo a ser avaliado pelo Encceja, baseado em questões reais do exame. O arquivo, online e gratuito, divide-se pelas áreas de conhecimentos adotadas para os ensinos Fundamental e Médio.

No Amazonas, 45.936 alunos realizam a edição de 2019 da prova em cinco municípios, além de Manaus. São eles: Humaitá (1.803 candidatos), Manacapuru (988), Parintins (1.166), Presidente Figueiredo (391) e São Gabriel da Cachoeira (88). Na capital amazonense, 41.500 estudantes se inscreveram no Encceja – que, neste ano, obteve o dobro de inscritos com relação a 2018.

Diretor do Departamento de Políticas e Programas Educacionais (Deppe), da Secretaria de Estado de Educação (Seduc-AM), Nilton Carlos orienta que os estudantes cheguem ao local do exame com, pelo menos, uma hora de antecedência. No domingo, a avaliação será realizada em dois horários, das 8h ao meio-dia e das 14h30 às 19h30 (horário local), com os portões sendo fechados 15 minutos antes do início do Encceja.

“É uma oportunidade importante não somente para a obtenção do diploma, mas também para corrigir a distorção idade/série. Ou seja, alunos que, neste ano, estão cursando o Ensino Fundamental podem, em 2020, ingressar diretamente no Médio”, acrescentou o diretor do Deppe.

Nilson reforça, ainda, que os candidatos confiram o quanto antes a escola para qual foram designados no domingo, por meio do site oficial do Encceja (http://bit.ly/31RcHS4). “É importante verificar com antecedência para evitar contratempos do dia a dia como, por exemplo, o trânsito. O exame é como Enem ou concurso público: uma vez fechados os portões, não há mais como realizar a prova”, lembrou.

Conteúdo

O Encceja é dividido por provas com conteúdos sobre as diferentes áreas do conhecimento, sendo cada uma constituída de 30 questões objetivas. Além disso, todos os participantes precisam escrever uma redação em Língua Portuguesa.

No nível Fundamental, as matérias avaliadas pelo exame são: Ciências Naturais e Matemática, pela parte da manhã; e línguas Portuguesa e Estrangeira Moderna, Artes, Educação Física, História e Geografia, à tarde. Já para o Ensino Médio, os conteúdos abordados são: Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias, pela manhã; e Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias, à tarde.

Resultados

O resultado do Encceja ainda não tem data definida para divulgação, porém o cronograma de publicação da pontuação muda conforme o nível de ensino. O Ensino Médio, por exemplo, costuma ter suas notas reveladas em novembro; já Ensino Fundamental tem seu resultado informado em dezembro.