Cursos na área industrial? Veja como conseguir uma vaga

Manaus - Para dar continuidade à política de qualificação profissional para quem busca inserção ou pretende voltar ao mercado de trabalho, a Prefeitura de Manaus firmou na tarde desta quinta-feira (29), mais uma parceria para oferecer 430 vagas em cursos na área da indústria, com o Instituto de Educação Professor Marchelli de Almeida Crispim (Iemac).

O edital será disponibilizado no site da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) , a partir deste sábado (31), e os interessados em efetivar a inscrição devem comparecer ao posto do Sine Manaus, localizado na avenida Constantino Nery, 1.272, bairro São Geraldo, na próxima terça-feira, 3/9, e no posto situado no shopping Phelippe Daou, na quarta-feira, 4, respectivamente, de 8h às 12h, com a ficha técnica de inscrição, a declaração de renda (disponíveis no edital) e o currículo atualizado.

Os cursos fazem parte do programa “Manaus Mais Empreendedora”, que tem como missão disseminar e promover políticas públicas voltadas à geração de emprego, renda, desenvolvimento social e econômico.



“Nós queremos atingir todas as zonas de Manaus, por isso as inscrições foram divididas para os dois postos do Sine Manaus, zona Centro-Sul e zona Leste. O público-alvo são os jovens a partir de 18 anos de idade, com ensino médio completo e trabalhadores que estejam cadastrados no Sine Manaus”, informou o titular da Semtepi, Marco Pessoa.

O candidato poderá se inscrever em apenas um curso. Para inscrição nos cursos de Excel, é preciso comprovar que realizou o curso de Informática Básica. É importante ressaltar, também, que a inscrição não garante a vaga e, caso a quantidade de inscritos em um dos cursos passe do dobro de vagas disponíveis, a inscrição poderá ser encerrada.

A divulgação do resultado será feita no dia 11/9, a partir das 17h, no site da Semtepi (https://semtepi.manaus.am.gov.br/ ) . Os selecionados deverão levar documentação solicitada no edital: RG, CPF, comprovante de residência e escolaridade (original e cópia) no primeiro dia de aula do curso em que foram aprovados.

Confira os cursos e o período de inscrição:

Inscrições – 3 de setembro





Treinamento de Instalações Elétricas Residenciais e Prediais (Turma I) – 40 vagas

Período de realização – 16 a 27/9, das 14h às 18h

Local – Sine Manaus Constantino Nery







Treinamento de Instalações Elétricas Residenciais e Prediais (Turma II) – 40 vagas



Período de realização – 7 a 18/10, das 14h às 18h



Local – Sine Manaus Constantino Nery







Treinamento de NR 35 – 40 vagas



Período de realização – 30/9 a 1º/10, das 14h às 18h



Local – Sine Manaus Constantino Nery







Treinamento de NR 35 – 40 vagas

Período de realização – 4 a 5/10, das 14h às 18h



Local – Sine Manaus Constantino Nery







Treinamento de SEP (Turma I) – 40 vagas

Período de realização – 4 a 15/10, das 14h às 18h



Local – Sine Manaus Constantino Nery







Treinamento de SEP (Turma II) – 40 vagas

Período de realização – 4 a 15/10, das 14h às 18h



Local – Sine Manaus Constantino Nery







Inscrições – 4 de setembro





Treinamento de NR 10 (Turma I) – 40 vagas



Período de realização – 16 a 27/9, das 14h às 18h



Local – Sine Manaus Constantino Nery







Treinamento de NR 10 (Turma II) – 40 vagas



Período de realização – 21/10 a 1º/11, das 14h às 18h



Local – Sine Manaus Constantino Nery







Treinamento de Excel Avançado (Turma I) – 15 vagas

Período de realização – 11 a 14/11, das 14h às 18h



Local – Sine Manaus Constantino Nery







Treinamento de Excel Avançado (Turma II) – 15 vagas



Período de realização – 18 a 21/11, das 14h às 18h



Local – Sine Manaus Constantino Nery







Treinamento de TBO – 40 vagas



Período de realização – 18 a 21/11, das 14h às 18h



Local – Sine Manaus Constantino Nery







Treinamento de TBO – 40 vagas



Período de realização – 2 a 13/12, das 14h às 18h



Local – Sine Manaus Constantino Nery



*Com informação da assessoria