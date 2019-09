Projeto Enenzeiro ministra aulas gratuitas para o Enem

Manaus - A Faculdade Estácio do Amazonas promove a 2ª edição do projeto Enemzeiro que ministra aulas gratuitas para os estudantes que irão realizar a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), nos dias 3 e 10 de novembro deste ano. Na primeira etapa, desta quarta-feira (11) até sexta-feira (13), o candidato tem que fazer a inscrição por meio do link Enemzeiro Estácio

A segunda fase, que ocorre entre 16 e 20 de setembro, consiste na confirmação da inscrição do aluno, junto a doação de uma lata ou pacote de 400g de leite em pó. A entrega dos alimentos acontecerá na sala de matrícula – Bloco A, na sede da instituição, na avenida Constantino Nery, nº 3693, bairro Chapada.

À frente do primeiro projeto, que contribuiu para a aprovação de diversos estudantes em instituições renomadas, e no comando das aulas de Redação, o professor Edson Alves permanece na edição de 2019, que também é gratuita. “A primeira edição foi um sucesso.

Esperávamos 150 inscrições e fomos surpreendidos com mais de 2 mil candidatos. Para este novo encontro, vamos contar com uma nova estrutura, mas com a mesma qualidade do serviço que oferecemos, no ano passado”, explica um dos idealizadores da iniciativa. Para ele, o fato do preparatório para o Enem acontecer dentro de um ambiente acadêmico, motiva ainda mais os estudantes. Isso porque, para os jovens é contagiante interagir e aprender dentro de uma faculdade. “Eles externalizam isso”, acrescenta Edson.