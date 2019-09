Estão abertas as inscrições para curso gratuito de automaquiagem no AM

Manaus- As aposentadas pediram e a Prefeitura de Manaus atendeu. No próximo dia (18), começam as aulas da segunda turma do curso de Automaquiagem , um dos mais procurados pelas seguradas do município. As inscrições já estão abertas e, para garantir um suporte adequado e pessoal a cada participante, serão disponibilizados o limite de 20 vagas. Os encontros serão às quartas e sextas-feiras, das 10h às 12h, na sede da Manaus Previdência, que promove a ação junto com a Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi).



Para garantir a vaga, as interessadas devem comparecer na sede da Previdência (avenida Constantino Nery, Chapada, zona Centro-Sul), de segunda a sexta, das 8h às 14h, munidos de cópias da carteira de identidade, CPF e comprovante de residência atualizado. O curso terá uma duração de sete aulas, de 18 de setembro a 9 de outubro.

E fechando a grade de cursos do segundo semestre, a Manaus Previdência vai oferecer mais dois cursos, ambos inéditos: Empreendedorismo e Técnicas de Coaching.

Informações sobre dias e horário das aulas podem ser obtidas por meio do telefone (92) 3186-8000 ou pelo webchat ( http://manausprevidencia.manaus.am.gov.br/ ), ambos das 8h às 17h.

*Com informações da assessoria