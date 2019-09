Edital oferta 60 bolsas de apoio a projetos de bioeconomia na Amazônia

Manaus - Até o próximo dia 18 de setembro, estão abertas as inscrições para o Subprograma de Bolsas Pronametro CBA, que deve ofertar 60 bolsas de apoio a projetos da área de bioeconomia na Amazônia. O repasse financeiro será de acordo com a disponibilidade orçamentária prevista no Termo de Execução Descentralizada Mdic/Suframa/Inmetro nº 1/2015, seus aditivos e demais instrumentos de transferência de recursos entre Suframa e Inmetro.

A concessão de bolsas tem por objetivo apoiar projetos de pesquisas que visem ao desenvolvimento e avaliação de produtos da região amazônica e a implantação e execução da transferência de tecnologia no Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA).

Segundo o coordenador-geral de Planejamento e Programação Orçamentária da Suframa e membro titular da Autarquia no Grupo de Gestão do CBA, Fábio Calderaro, "os projetos a serem analisados serão selecionados de acordo com a sua aplicabilidade para o desenvolvimento de produtos e bionegócios".

Conforme o edital Pronametro nº 1, de 26 de agosto de 2019, a estratégia de pesquisa, desenvolvimento e inovação no CBA será pautada pelo apoio a projetos a serem desenvolvidos em oito linhas, considerando insumos e produtos oriundos da região Amazônica.

Mais informações podem ser verificadas no edital do programa , publicado na página 48 da seção 3 da edição 166 do Diário Oficial da União do dia 28 de agosto deste ano.

Segundo Calderaro, "a concessão de bolsas voltadas ao atendimento de demandas acerca da bioeconomia demonstra a relevância com a qual governo federal trata o tema, uma vez que a oportunidade surge em meio a diversas ações de controle econômico em andamento e tão necessárias ao desenvolvimento do País".

*Com informações da assessoria