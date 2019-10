Prefeitura abre inscrições gratuitas para workshop de empreendedorismo

Ação é organizada pela Semtepi, com início no dia 15 de setembro | Foto: Divulgação

A Prefeitura de Manaus abre neste domingo (15), inscrições gratuitas para as 90 vagas do workshop “A Hora de Empreender”, sob a coordenação da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), do Fundo Municipal de Empreendedorismo e Inovação (Fumipeq) e do Escritório do Empreendedor.

O evento, que contará com a presença do empreendedor e autor do livro “Uma Semana Estratégica”, Joselito Evangelista, vai abordar formas criativas de como empreender em meio à crise econômica.

O workshop, que acontece nesta terça-feira, 17/9, será realizado no auditório do Centro Judiciário de Solução de Conflitos, (Cejusc), localizado na sede do Semef Atende, na avenida Japurá, 488, Centro, a partir das 15h30.

Para participar, basta acessar o link https://www.sympla.com.br/a-hora-de-empreender-com-joselito-evangelista__648157e se inscrever gratuitamente.

