500 bolsas de estudo com 50% de descontos para estudantes de Manaus

Manaus- A quem aguardava uma boa oportunidade para se qualificar e encarar o mercado de trabalho, o momento chegou! O Centro de Ensino Técnico (Centec) acaba de firmar parceria com o Programa Educações e está oferecendo vários cursos com bolsas de 50% de descontos nas mensalidades. Os cursos são todos presenciais e o tempo médio de duração varia de 12 a 18 meses.

As inscrições vão até 31 de outubro. Já as aulas têm início no dia (4) de novembro, com 500 vagas. Todas no turno vespertino: Técnico em Logística (50 vagas), Técnico em Qualidade (50 vagas), Técnico em Recursos Humanos (50 vagas), Técnico em Serviços Jurídicos (50 vagas), Técnico em Transações Imobiliárias (50 vagas), Técnico em Finanças (50 vagas), Técnico em Contabilidade (50 vagas), Técnico em Informática (50 vagas), Técnico em Nutrição e Dietética (50 vagas) e Técnico em Cuidados de Idosos (50 vagas).

Para participar, o candidato deve se dirigir até à sede do Programa Educações em Manaus (localizado a rua Rio Javari, bairro Nossa Senhora das Graças), munido de documentos pessoais para se cadastrar no Programa e pagar a taxa de adesão. Depois, basta apresentar o comprovante na secretaria do Centec (localizado a Avenida Djalma Batista, São Geraldo) e se inscrever no curso pretendido.

O valor varia de curso para curso. O de Técnico em Logística, por exemplo, custa R$ 200, mas com o desconto de 50% cai para R$ 100. Mas, se o aluno pagar a mensalidade até dia do vencimento de cada mês, ele ainda ganha mais 5% de desconto, ficando o valor final da mensalidade apenas R$ 95. Outro exemplo é o curso de Técnico em Informática, que cai de R$ 205 para R$ 102,50, sendo que, com os 5% da pontualidade até o vencimento, baixa para R$ 97,38.

“Nosso programa Centec Social sempre visa ajudar na qualificação de pessoas que não têm condições de custear o valor total dos cursos, e agora, por meio dessa parceria com o Programa Educações, estamos reduzindo isso pela metade, com bolsas de 50%”, destaca a coordenador de Marketing do Centec, Driele Cazumba.

Outro objetivo da parceria, segundo Driele, é dar mais uma oportunidade para aquele aluno que está saindo do ensino médio, que ainda não sabe como está o mercado de trabalho e que não tem condições de pagar uma faculdade particular. “Esse aluno pode optar por um curso técnico que vai colocá-lo mais rápido no mercado de trabalho, além de dar uma formação necessária por um custo muito menor”.

Educações

O presidente do Instituto Educações, Rony Siqueira, destaca que a parceria com o Centec consiste em selecionar estudantes com bom rendimento escolar e que se comprometeram em participar de projetos socioeducacionais.

“Os estudantes bolsistas terão acompanhamento mensal, de acordo com o envio de informações pelo Centec. Após o vencimento da parcela, se o bolsista tiver dificuldade de honrar, ele terá 30 dias para o acompanhando presencial. Vale lembrar que o Programa Educações tem parcerias voltadas para a empregabilidade”, reforça o presidente do Instituto.

Siqueira esclarece ainda que o Educações não oferece os cursos em si, mas que as parcerias ocorrem por meio de cooperação técnica. “O Centec é uma grande referência de qualidade e austeridade no ensino técnico. Por certo, uma das mais importantes vias de capacitação do Amazonas, com grande competência para formar empreendedores”, destaca Rony Siqueira.

*Com informações da assessoria