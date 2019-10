Inscrições abertas para o curso profissionalizante de lutheria

Manaus- A espera acabou! Estão abertas as inscrições para o curso básico profissionalizante de Lutheria , ministrado Oficina Escola de Lutheria da Amazônia (OELA). Os interessados podem se inscrever na sede da OELA, que fica localizada Rua Francisco Oliveira, no Conjunto São Cristóvão, bairro Zumbi dos Palmares II, na Zona Leste de Manaus. O horário de funcionamento é de segunda à sexta-feira de 8h às 12h e das 13h às 17h. O curso é gratuito e tem apoio da Brazil Foundation e patrocínio do Banco da Amazônia (Basa).

No ato da inscrição, os candidatos devem apresentar os seguintes documentos originais acompanhado de cópias: RG, CPF, comprovante de endereço e comprovante de conclusão do Ensino Fundamental. As vagas são limitadas e os candidatos devem ter entre 18 a 30 anos de idade.

Formado na primeira turma de lutheria da OELA, no ano de 1998, o professor-luthier Gean Dantas fala mais sobre o curso e o ofício de luthier.

“No curso de lutheria você aprende a construir um violão com madeiras alternativas, madeiras amazônicas com certificado de cadeia de custódia FSC. Algumas madeiras não são muito conhecidas no meio tradicional da lutheria, mas são madeiras de excelente qualidade. O legal disso tudo é que você está aprendendo a construir um violão com madeiras novas, então é um grande aprendizado”, explica Dantas.

A colaboradora da OELA, Katiussia Souza, ressalta o caráter único do curso que une uma arte milenar com tecnologia.

“O curso é uma grande oportunidade para os jovens amazônidas obterem uma profissão milenar que une a arte e tecnologia aliado a sensibilização ao uso racional de recursos florestais. É um curso único no mundo e que a OELA oferece gratuitamente”, pontua.

