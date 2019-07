Suframa abre vagas para servidores públicos de todo o país

Superintendente da Suframa, Alfredo Menezes | Foto: Divulgação

Até o dia 8 de julho a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) estará recebendo currículos e cartas de interesse de servidores públicos federais lotados em órgãos de diferentes regiões do Brasil que tenham vontade de trabalhar na instituição. A informação foi divulgada no site do órgão na última terça-feira (11).



Após o recebimento de currículos e cartas de interesse, a seleção interna será realizada em mais duas etapas: avaliação das propostas (até 10 de julho); e entrevistas individuais, por dispositivo eletrônico, com os candidatos pré-selecionados (até 15 de julho).

Para participar, os servidores interessados devem enviar currículo atualizado por meio do aplicativo Sigepe Talentos e com informações pertinentes à trajetória profissional e acadêmica para o e-mail cgrhu@suframa.gov.br, com o assunto “Movimentação Suframa_Seleção_Portaria193de2018”.

Os servidores devem ser detentores de cargo efetivo regido pela Lei nº 8.112/1990, ter concluído o estágio probatório e possuir carga horária de 40 horas semanais. A carta de interesse, por sua vez, deve contemplar as razões, citar os serviços ou macroprocessos em que gostaria de trabalhar, identificar o cargo e descrever quais habilidades de destaque que poderão contribuir com a missão institucional da Suframa.

A iniciativa, prevista no Edital de Seleção de Movimentação nº 03/2019, atende ao dispositivo do artigo 6º do Decreto nº 9.739/2019 e contempla diversos cargos de nível superior e nível médio.

Para nível superior, as oportunidades são para os cargos de administrador, assistente social, auditor, contador, economista, engenheiro, engenheiro agrônomo, engenheiro civil, engenheiro florestal, engenheiro mecânico, médico (clínico) e psicólogo. Para cargos de nível intermediário, a seleção contempla agentes administrativos e técnicos de contabilidade.

Os servidores selecionados poderão ser lotados em quaisquer das unidades administrativas da sede da Suframa. As atividades a serem desenvolvidas são as relativas às competências regimentais contidas na Portaria MDIC nº 83, de 12 de janeiro de 2018, que aprovou o Regimento Interno da autarquia.

O processo de seleção será conduzido pela Coordenação-Geral de Recursos Humanos (CGRHU), em parceria com as unidades relacionadas.

A Suframa não se responsabilizará pela mudança do servidor e, portanto, não será concedida ajuda de custo e auxílio moradia. Após o resultado do processo seletivo, os servidores selecionados terão sua alteração de lotação ou exercício, conforme disciplina o instituto de movimentação para compor força de trabalho de que trata a Portaria nº 193, de 03 de julho de 2018.

Leia Mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Comissão da Câmara aprova convite para ouvir Sérgio Moro