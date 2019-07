Oportunidade: 44 vagas de emprego são ofertadas nesta segunda (17)

Manaus - Nesta segunda-feira (17), 44 vagas de emprego são ofertadas pela Secretaria de Estado do Trabalho (Setrab), por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine-AM). Os interessados devem comparecer na sede da Setrab, localizada na Galeria+, na avenida Djalma Batista, bairro Chapada. A unidade se encontra entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping.

A distribuição das senhas começa às 7h, e o atendimento é a partir das 8h. Os candidatos precisam estar com os documentos originais e cópia do RG, CPF, PIS, CTPS, comprovantes de residência e escolaridade.

Veja as oportunidades:

Designer Gráfico (2 vagas)

Escolaridade: Ensino Superior cursando (Design gráfico).

Experiência: 6 meses em CTPS.

Obs.: Experiência na área, conhecimento em matemática básica, conhecimento no programa Corel Draw, conhecimento avançado em informática, com habilitação categoria “AB”, cursando a partir do 2° período de design gráfico (documentação completa).

Técnico em Nutrição (1 vaga)

Escolaridade: Ensino médio completo (curso técnico em Nutrição).

Experiência: 6 meses em CTPS.

Obs.: Com ampla experiência na área e que tenha trabalhado em cozinha (documentação completa).

Ajudante de obras (10 vagas)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Experiência: 6 meses em CTPS.

Obs.: Experiência na área de limpeza pesada, conhecimentos básicos na área de construção civil, manuseio com motosserra, roçadeira e com curso de NR-35 (documentação completa).

Auxiliar de Limpeza (1 vaga)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Experiência: 6 meses em CTPS.

Obs.: Experiência com limpeza em geral, proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário (documentação completa).

Inspetor de qualidade (13 vagas)

Escolaridade: Ensino Superior cursando (Controle de Qualidade).

Experiência: 6 meses em CTPS.

Obs.: Com curso de inspetor da qualidade, desenho técnico, metrologia, informática básica, leitura de componentes e controle da qualidade (documentação completa).

Eletricista de automóveis (1 vaga)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses em CTPS.

Obs.: Com curso de elétrica de automóveis e experiência na área (documentação completa).

Estoquista - PCD (3 vagas)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses.

Obs.: Com habilidades em estoque no varejo calçadista.

Tipo de deficiência: Auditivo e visual (documentação completa e laudo médico atualizado).

Vendedor Interno - PCD (2 vagas)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses.

Obs.: Com habilidades em vendas e operação de caixa no varejo calçadista.

Tipo de deficiência: Auditivo e visual (documentação completa e laudo médico atualizado).

Oficial de Limpeza - PCD (2 vagas)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Experiência: 6 meses em CTPS.

Obs.: Com experiência na área de limpeza, proativo, comunicativo e disponibilidade de horário.

Tipo de deficiência: Físico leve, visão, audição (documentação completa e laudo médico atualizado).

Recepcionista - PCD (1 vaga)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses em CTPS.

Obs.: Experiência na área, com informática básica, proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário.

Tipo de deficiência: Físico leve, auditivo ou visual (documentação completa e laudo médico atualizado).

Almoxarife (8 vagas)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses em CTPS.

Obs.: Experiência na área de almoxarifado, com curso de informática básica, operador de empilhadeira atualizado, curso de almoxarife, estocagem e inventario (documentação completa).

