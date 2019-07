Mais de 60 vagas de emprego são ofertadas nesta quarta (19) em Manaus

Algumas vagas exigem experiência | Foto: Divulgação

Manaus- A Prefeitura de Manaus disponibiliza a partir das 8h desta quarta-feira, (19), 62 vagas de emprego nos postos do Sine Manaus da avenida Constantino Nery, no São Geraldo, e do shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, no Jorge Teixeira.

Os candidatos interessados nas vagas devem comparecer ao posto, coordenado pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), portando documentos básicos, como RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade e de residência, assim como certificado de reservista (para homens). Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.



Posto Constantino Nery

1 Vaga - Auxiliar Mecânico Automotivo

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência como Auxiliar Mecânico, alinhamento e balanceamento.

1 Vaga - Engenheiro Eletricista

Escolaridade - ensino superior completo em Engenharia Elétrica;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - cursos complementares na área de Elétrica e Especialização.

5 Vagas - Marceneiro

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - cursos de qualificação na área.

5 Vagas - Serralheiro

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - cursos de qualificação na área.

1 Vaga - Auxiliar Técnico

Escolaridade - ensino técnico em Mecânica;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - desejável curso de Metrologia. Obrigatório NR 20 ou NR 35, CNH categoria “B” dentro do prazo de validade, disponibilidade para viagens. Diferencial saber nadar.

1 Vaga - Supervisor de Manutenção Predial

Escolaridade - ensino médio ou superior completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência com supervisão de contratos externos e manutenção preventiva e corretiva predial; noções administrativas, liderança, disponibilidade de horário e CNH categoria “B” dentro do prazo de validade.

1 Vaga - Recepcionista

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência com controle de caixa, controle de entrada e saída de clientes e preenchimento de formulários. Habilidade em computação Word, Excel e digitação.

4 Vagas - Auxiliar de Estoque

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência com recebimento de mercadoria, conferência e etiquetagem.

5 Vagas - Fiscal de Loja

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência com fiscalização de loja e sistema de segurança.

4 Vagas - Gerente de Loja

Escolaridade - ensino médio ou superior completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência com abertura e fechamento de loja, acompanhamento de vendas e recebimento de mercadorias.

10 Vagas - Atendente de Loja

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência com atendimento ao cliente, reposição de mercadoria e organização de setor.

Posto Shopping Phelippe Daou

20 Vagas - Auxiliar de Limpeza

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - obrigatório possuir experiência como auxiliar de limpeza em hospital.

1 Vaga: Vendedor Externo

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter experiência com vendas externas no ramo alimentício, cadastramento e capacitação de novos clientes. Obrigatório possuir moto própria e CNH categoria “AB” dentro do prazo de validade.

1 Vaga - Auxiliar Fiscal

Escolaridade - superior completo ou cursando Contabilidade;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - lançamentos, apurações e custos de mercadorias. Obrigatório ter conhecimento com sistema Winthor.

1 Vaga - Auxiliar Contábil

Escolaridade - superior completo ou cursando Contabilidade;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - escrituração, conciliações bancárias, e conhecimentos nas rotinas. Obrigatório ter conhecimento com sistema Winthor.

1 Vaga - Motorista de Caminhão

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - dirigir caminhão para efetuar entrega de produtos. Obrigatório possuir CNH categoria "D" dentro do prazo de validade.

