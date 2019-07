Tradução em Libras: uma área promissora para trabalhar

A oportunidade de emprego pode estar literalmente nas suas mãos | Foto: André Borges

Manaus- O seguimento no mercado que mais cresce com o passar dos anos está relacionado à inclusão das pessoas com deficiência. Para quem deseja ser diferenciado no mercado de trabalho, fazer o curso de intérprete de Libras no Amazonas pode ser uma ótima oportunidade.

Conheça o que é necessário para atuar na área, quais os campos de atuação, como está o mercado no Amazonas e onde fazer o curso na área.



Do que preciso para trabalhar na área de interpretação de libras?

Para quem deseja entrar na área precisa se especializar através dos cursos disponíveis

A língua de sinais é considerada a segunda língua oficial no Brasil, mas só no ano de 2010 foi publicada pela Lei Federal 12.319 . Legalmente, para quem deseja entrar no mercado precisa ter ensino médio e cursos de educação profissional ou cursos de extensão universitária e/ou promovidos por instituições de ensino superior com credenciais da Secretaria de Educação.

Para ser tradutor ou intérprete é importante a convivência com pessoas surdas, ter boa desenvoltura e linguagem corporal. A fluência precisa ser nas duas línguas , tanto na de sinais como na língua portuguesa.

Em quais áreas posso atuar?

Na maioria dos casos a área de atuação é na educação, mas não é apenas nesse espaço que o profissional pode demonstrar suas habilidades, pode ser também na área de instituições públicas, privadas, bancos, hotéis e etc.

As áreas de atuação são várias, pelo menos cada setor da sociedade precisa de pelo menos um intérprete

Há concursos públicos voltados para a área de atuação, com salários que vão desde mil a dois mil reais, além de trabalhos em eventos que podem garantir uma ajuda extra na renda.

Há muitas vagas de emprego , mas o que falta no mercado são os profissionais capacitados para o preenchimento das vagas.

Libras e acessibilidade no Amazonas

A Secretaria de Estado dos direitos da pessoa com deficiência (Seped), localizada no bairro Adrianópolis, zona centro-sul da cidade de Manaus conta com um espaço voltado para atender as necessidades das pessoas que possuem deficiência física.

Para os deficientes auditivos a secretaria dispõe de ações voltadas diretamente para o público, uma delas é a disponibilidade de intérpretes para o acompanhamento do surdo e possibilitar a comunicação.

O atendimento e tradução em Libras para a comunidade surda acontece de forma gratuita na secretaria. Mediante cadastro na Seped, caso o surdo precise solicitar acompanhamento de intérprete de libras precisa agendar com 48 horas de antecedência.

O intérprete de libras é peça importanta na acessibilidade

Na secretaria atuam três intérpretes para essa demanda, atualmente contam com 1.025 pessoas com deficiência auditiva cadastradas no sistema.

De janeiro a maio já houve 2,1 mil atendimentos. Os mais procurados são atendimentos médicos, em que o tradutor acompanha o paciente até a consulta e permite a comunicação com o profissional da saúde e serviços de cidadania em relação a recursos humanos.

No sistema da Seped são 1025 pessoas cadastradas

No momento não estão disponíveis vagas de cursos de libras para o público externo, a secretaria está capacitando os servidores para o atendimento desde o mês de abril para que todos sejam aptos para a comunicação em Libras, a segunda língua oficial brasileira.

O intérprete Rick Pierre atua na tradução em libras, conta que decidiu pela profissão após ter contato direto com surdos na família e na roda de amigos e entendeu que é uma necessidade geral de comunicação.

"Eu sentia a necessidade de me comunicar melhor, pois sempre precisava ficar perguntando dos meus amigos intérpretes. É algo muito importante, porque vejo as dificuldades que eles encontram no dia-a-dia simplesmente pela falta de comunicação e isso leva ao preconceito, discriminação e várias situações constrangedoras. O surdo tem direito de ser pronunciar como qualquer um." , enfatiza o intérprete.



A primeira-dama apoia a causa dos surdos e os descaminhos do governo Bolsonaro



O discurso da primeira-dama deu esperanças para a causa, mas pouco foi feito até o momento pelo governo

Ovacionada, Michelle Bolsonaro fez pela primeira vez na história do Brasil um discurso antes do marido, o eleito Presidente da República Jair Messias Bolsonaro. O que ninguém esperava além da quebra de protocolo é o discurso ser completamente na segunda língua oficial brasileira, a língua de sinais.

A primeira-dama que discursou três minutos em libras e traduzida simultaneamente trouxe à tona questões importantes para a comunidade com surdos e deficiente auditivos, a inclusão.

Em seu discurso prometeu se esforçar e trabalhar para que os direitos fossem respeitados e valorizados no Brasil. Michelle já trabalhava com ações sociais voltadas para o público e atuava dentro de igrejas como intérprete e apoiadora da causa.

Embora acendesse a chama da inclusão através do discurso, houve um paradoxo da fala da primeira-dama com a ação do presidente Jair Bolsonaro. No lugar da Secretaria do Ministério da educação, responsável pela diversidade, educação de surdos e inclusão social, foi substituída por uma secretaria voltada com exclusividade para a alfabetização.

Segundo informação dada pelo próprio presidente Bolsonaro, no segundo dia de governo, outra secretaria foi criada com diretoria específica, o que não existia antes do governo atual, o objetivo é trabalhar de forma direta e medir esforços em uma só causa, dos surdos e pessoas com deficiências auditivas.

Onde posso aprender Libras em Manaus?

Há escolas e cursos na cidade que promovem cursos de capacitação

No Amazonas, segundo a Seped são 155 mil pessoas que possuem algum tipo de deficiência auditiva e contam 1.025 pessoas cadastradas em Manaus que recebem atendimento especial.



Abrigo Moacyr Alves



O Abrigo Moacyr Alves abre inscrições gratuitas para Curso de Libras Básico elas podem ser feitas no Setor do Serviço Social do Abrigo Moacyr Alves, localizado na R. Profa. Lea Alencar, 1014 - Alvorada I.

Os horários para atendimento são de 8h30 às 11h e das 14h às 16h. Os interessados nas vagas precisam estar munidos dos seguintes documentos: uma foto 3x4 (recente), cópia do RG, CPF, cartão do SUS, comprovante de residência (água ou luz) e comprovante de escolaridade (Ensino médio completo ou cursando).

Os candidatos devem ter o ensino médio incompleto e idade mínima de 16 anos. Com a carga horária de 160h, o curso realizado de forma gratuita, acontecerá no período de 24 de junho a 16 de agosto, de segunda a sexta-feira, das 17h às 21h.

Secretaria de Cultura e Cetam

Em parceria, já abriram inscrições para quem deseja participar do Curso básico de língua brasileira de sinais (libras). As vagas para o ano de 2019 já foram preenchidas nas inscrições do mês de maio.

É preciso estar atento para as datas de abertura de novas turmas e assim ingressar no mercado da acessibilidade que cresce a cada dia.

Sesc

O Sesc AM disponibiliza cursos na área de libras nos níveis básico, intermediário e tradutor/intérprete. Para os interessados, a inscrição e informações sobre formas de pagamentos, descontos e valores, basta procurar uma unidade Sesc:

Centro- Rua Henrique Antony, 78 (rua Visconde de Intanhaém, 94)

Alvorada- Av. Constantinopla, 288.

Para contato: 092 3649-3750

