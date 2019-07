Prefeitura disponibiliza 18 vagas de emprego nesta segunda-feira (24)

São 18 vagas de empregos sendo ofertadas em Manaus para segunda-feira (24) | Foto: Divulgação

Manaus - A Prefeitura de Manaus disponibiliza a partir das 8h desta segunda-feira (24), 18 vagas de emprego nos postos do Sine Manaus da avenida Constantino Nery, no São Geraldo, Zona Centro-Sul, e do shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, no Jorge Teixeira, Zona Leste.

Os candidatos interessados nas vagas devem comparecer a um dos postos, coordenados pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), portando documentos básicos, como RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade e de residência, assim como certificado de reservista (para homens). Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.

Posto Sine Manaus – Constantino Nery

Avenida Constantino Nery, 1272, São Geraldo (próximo à sorveteria Glacial)

1 Vaga - Auxiliar Mecânico Automotivo

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - experiência como auxiliar mecânico, alinhamento e balanceamento.

1 Vaga - Auxiliar Técnico

Escolaridade - ensino técnico em Mecânica;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - desejável curso de Metrologia. Obrigatório NR 20 ou NR 35, CNH categoria ''B” dentro do prazo de validade, disponibilidade para viagens. Diferencial saber nadar.

4 Vagas - Gerente de Loja

Escolaridade - ensino médio ou superior completo.

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - experiência com abertura e fechamento de loja, acompanhamento de vendas e recebimento de mercadorias.

3 Vagas - Auxiliar de Serralheiro

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - experiência com auxílio nos serviços de serralheria, preparação de materiais, local e peças.

Posto Sine Manaus – Shopping Phelippe Daou

Avenida Camapuã, Jorge Teixeira, no Shopping Phelippe Daou, em frente ao T4

8 Vagas - Auxiliar de Limpeza Hospitalar

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - obrigatório possuir experiência como auxiliar de limpeza em hospital.

1 Vaga - Açougueiro

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - preparar carnes para comercialização limpando, desossando, identificando tipos, marcando, fatiando, pesando e cortando.

*Com informações da assessoria

