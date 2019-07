Emprego: 36 vagas no Sine Manaus para segunda-feira

Os candidatos interessados nas vagas devem comparecer a um dos postos com documentos básicos | Foto: Divulgação

Manaus - Nesta segunda-feira (01), 36 vagas de emprego são ofertadas pela Prefeitura de Manaus , por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine). Os interessados devem comparecer nos postos do Sine Manaus da avenida Constantino Nery, nº 1.272, no São Geraldo, e do shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.985, no Jorge Teixeira, a partir das 8h.

Os candidatos interessados nas vagas devem comparecer a um dos postos, coordenados pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), portando documentos básicos, como RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade e de residência, assim como certificado de reservista (para homens).

Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.

Confira as vagas e o posto onde estão sendo oferecidas:

Posto Constantino Nery:

1 Vaga - Arte Finalista

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência com CorelDraw, illustrator e InDesign.

1 Vaga - Vendedor de Serviços Gráficos

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência comprovada com serviços gráficos. Diferencial: cursos de CorelDraw e Técnicas de Vendas.

1 Vaga - Borracheiro

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência com borracharia de linha de veículos pesados.

1 Vaga - Encarregado de Obras

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência em grandes demandas de obras em manutenção preventiva e corretiva.

2 Vagas – Ajudante de Estoque

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência com estoque de alimentos.

2 Vagas - Açougueiro JR

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência na função.

2 Vagas - Cozinheiro JR

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência na função.

2 Vagas - Cozinheiro

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência na função.

2 Vagas - Meio Oficial de Cozinha

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência na função.

1 Vaga - Analista de Exportação e Importação

Escolaridade - ensino superior completo em Economia, Administração e áreas afins;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência com exportação e importação de material, curso e fluência em Inglês.

Posto Shopping Phelippe Daou:

1 Vaga – Impressor Flexográfico

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter experiência na função de produção de etiquetas diversas, rótulos, etc. Conhecimento com máquina GGS 160.

1 Vaga – Mecânico de Automóveis – Vaga exclusiva para pessoas com deficiência (PCD)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - diagnosticar falhas de funcionamento do veículo, preencher ordem de serviço, orçar serviços manuais e por computador.

10 Vagas – Técnico de Enfermagem – Vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD)

Escolaridade - possuir curso técnico em Enfermagem;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – obrigatório estar com o COREN ativo.

4 Vagas – Enfermeiro – Vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD)

Escolaridade - ensino superior completo em Enfermagem;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho ou comprovado através de declaração;

Requisitos Obrigatórios - obrigatório estar com o COREN ativo.

5 Vagas – Ferramenteiro

Escolaridade – ensino médio ou técnico completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – curso técnico completo em mecânica, mecatrônica, manutenção mecânica ou curso profissionalizante em ferramentaria. Ter conhecimento em usinagem, ferramentaria e ajustagem, experiência em CDR, leitura e interpretação de desenhos técnicos.

