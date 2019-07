Está procurando empregos? Conheça 10 RH’s atuantes em Manaus

Com a alta do desemprego no estado, que beira os 15,9%, as vagas ficam cada vez mais escassas | Foto: Marcely Gomes

Manaus - Com a taxa de desemprego em Manaus sendo uma das maiores, comparada a outras capitais do Brasil, segundo dados do IBGE, a disputa pelas vagas de emprego é comum na capital. Com um mercado cada vez mais escasso no que se refere a vagas, é necessário correr atrás. Pensando nisso, o EM TEMPO organizou uma lista com os RH's de Manaus, além de dicas dadas por nossos articulistas, acerca do mundo das vagas de emprego.

De acordo com o articulista do EM TEMPO , Antonio Carlos Filho, a tecnologia é uma grande aliada nesses momentos que vivemos dentro do ramo das vagas de empregos. ''A tecnologia é a grande aliada na busca de oportunidades, como: Grupos de Whatsapp, Grupos de e-mail, Facebook e Linkedin. Além disso procure o seu diferencial, esteja sempre se qualificando. O mercado não espera e nem para'', finalizou ele.

A articulista do EM TEMPO , Cristina Monte ensina o caminho de como impressionar os seletores de vagas e sair na frente dos concorrentes.

"O currículo é o cartão de visitas do candidato. A primeira dica é formatar o documento da forma correta, pois uma imagem bem trabalhada, garante uma boa primeira impressão. Fonte adequada, papel de qualidade e todas as informações bem divididas nos seu devidos lugares é o primeiro passo", afirma.

Com o mercado cada vez mais concorrido, filas pelas oportunidades se formam. | Foto: Ione Moreno

Confira a lista de empresas de Recursos Humanos em Manaus:

Braelli Multi Serviços

O endereço é na avenida Jutaí, 436, conjunto Vieiralves, Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul. O currículo pode ser enviado pelos e-mails selecao@braelli.com.br e braelli@braelli.com.br e os telefones disponíveis são 3346- 9100 . Ela também pode ser encontrada no Facebook .

Inovar Consultoria RH -

Situada no Conjunto Tiradentes, 246, no bairro Aleixo. Os telefones disponíveis são 3346-4887 e 3346-4897 e o e-mail para envio do currículo é selecao2@inovarrh.com.br. A empresa também abre a submissão de currículos no site e é encontrada pelo Facebook .

Grupo RH Serviços

Encontrado na avenida Joaquim Nabuco, 1.725, Centro, Zona Sul. O número para contato é o 3232-9363 e o e-mail para a submissão de currículos é rhm.selecao4@gruporh.com.br. A empresa reitera que as vagas são direcionadas principalmente para empresas do Distrito Industrial.



Orbi RH

Situada na avenida Tefé, 3123, Japiim, Zona Sul. Os telefones para contato são os seguintes: 3302-2860 e 98269-5000, e o e-mail para envio de currículo é o atendimento@orbirh.com.br. Além de selecionar currículos de candidatos, a empresa também oferece treinamentos de capacitação e consultorias de carreiras, ensinando técnicas de coaching e mentorias para os candidatos. Os candidatos também podem encontrar a empresa pelo Facebook .



Interface RH

Situada no edifício Tropical Center, na sala 106, avenida André Araújo, no Aleixo, Zona Centro-Sul. O telefone para contato é 3642-1042 e o e-mail para submissão de currículos é o interface.recruta@gmail.com.

Corporativa RH

Situada no edifício Atlantic Tower, 1719, sala 607B, no 6º andar, avenida Djalma Batista, Zona Centro-Sul. A empresa disse que a maioria das vagas são para Jovem Aprendiz, sendo a maioria para o Distrito Industrial e para a área varejista e do ramo tecnológico nos centros comerciais de Manaus, com duração de dois anos. O e-mail para envio de currículo é o selecao@corporativarh.com.br e o telefone para contato é 3877-3005.



Sucesso RH

A empresa fica localizada na rua Professor Paulino de Brito, 94, Japiim, Zona Sul. O e-mail de para o envio de currículos é selecao@sucessorh.com.br e o telefone para contato é o 3237-7044.

RH Personal

S ituada na avenida Presidente Castelo Branco, 1.510, Cachoeirinha, Zona Sul. O envio de currículos ocorre pelos e-mails selecao2@rhpersonal-am.com.br, selecao3@rhpersonal-am.com.br, selecao4@rhpersonal-am.com.br e os telefones para contato é 3663-9116 e 3664-1213. A empresa também possuí perfil no Facebook

New Recursos Humanos

Situada na rua Manoel Marques de Souza (antiga rua 6), no conjunto Castelo Branco, 238, Parque 10, Zona Centro-Sul. O e-mail para envio de currículo é o selecao@newrhmanaus.com.br e os telefones para contato são 3213-8737 e o 9 9152-2744. O perfil da empresa também se faz presente no Facebook

Manauara RH

Situada na sala 5-A do edifício Amazonas Flat, na avenida Djalma Batista, próximo ao Braga Veículos, Zona Centro-Sul. O envio de currículos acontece pelo site pelo no link manauararh.com.br e pelo e-mail orçamento@manauararh.com.br. O telefone para contato são os 3018-4991 e 3634-5071. A empresa informou que a maioria das vagas oferecidas são para o setor de produção em empresas no Distrito Industrial.

Empreendedorismo



Cresce a busca por maneiras alternativas para fonte de renda, tais como o empreendedorismo | Foto: Marcely Gomes

O Portal EM TEMPO também realizou uma matéria com 5 empreendedores na cidade, que viram na crise a oportunidade para dar inicio ao negócio próprio, dando dicas de como driblar a crise dentro do país. Confira no link o material exclusivo.

O Desemprego no Amazonas



A taxa de desemprego em Manaus é a maior comparada a outras capitais do Brasil, segundo dados do IBGE, que aponta 15,9% de desempregados.

Em comparação com o ano anterior, a capital havia marcado 14,4%, tendo um crescimento de 1,5%. Ainda segundo o instituto, é a taxa mais elevada desde o terceiro trimestre de 2017, quando alcançou 16%.

Manaus é, entre as capitais, a com a maior taxa de desempregados no Brasil | Foto: Reprodução

A maior taxa já marcada na região ocorreu no primeiro trimestre de 2017 com 17,7% de desempregados. Já a menor taxa que o Amazonas registrou, aconteceu no terceiro trimestre de 2014 com 6,7%.

O número de pessoas ocupadas no Amazonas caiu de 1.573.000 no último trimestre de 2018 para 1.550.000 no primeiro trimestre de 2019, com isso, foram perdidos 23 mil postos de trabalho de um trimestre para o outro. Desse total de perdas, aproximadamente 16 mil vagas foram perdidas na indústria.

A taxa de desocupação no Amazonas foi de 14.4% no quarto trimestre de 2018, segundo dados do IBGE. A taxa teve um aumento de 1,3 ponto percentual em relação ao trimestre anterior (13,1%). Com isso, o número de pessoas desempregadas que era de 241 mil, subiu para 268 mil.

A redução de postos de trabalho na indústria chegou em 8,8%, ou seja, no mesmo período em 2018, existiam 178 mil postos, com o número caindo para 162 mil no ano de 2019.

