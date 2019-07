Setrab oferece 26 vagas de emprego nesta sexta-feira (05)

Manaus - A Secretaria de Estado do Trabalho (Setrab), por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine-AM), disponibiliza 26 vagas de emprego nesta sexta-feira (05).

Os interessados devem comparecer na sede da Setrab, localizada na Galeria+, na avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping).

A distribuição das senhas começa às 7h, e o atendimento é a partir das 8h. Os candidatos devem estar com os documentos originais e cópia do RG, CPF, PIS, CTPS, comprovantes de residência e escolaridade.

1 VAGA: NUTRICIONISTA



Escolaridade: Ensino Superior Completo (Nutrição)

Experiência: 06 meses em CTPS.

Obs.: Experiência em cozinha industrial, com registro no CRN e com disponibilidade de horário.

(documentação completa).

3 VAGAS: ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Experiência: 06 meses em CTPS.

Obs.: Experiência na área de construção civil e com curso de NR35 atualizado.

(documentação completa).

1 VAGA: MOTORISTA DE CAMINHÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Experiência: 06 meses em CTPS.

Obs.: Curso de direção defensiva e com CNH categoria “d”

(documentação completa).

1 VAGA: COZINHEIRO INDUSTRIAL

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Experiência: 06 meses em CTPS.

Obs.: Que tenha veículo próprio e experiência em cozinha industrial.

(documentação completa).

1 VAGA: TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Escolaridade: Ensino Superior Cursando (Sistema Da Informação, Processamento de Dados ou Rede De Computadores)

Experiência: 06 MESES EM CTPS.

Obs.: Curso de informática, conhecimento no sistema Windows e manutenção hardware.

(documentação completa).

1 VAGA: CHEFE DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

Experiência: 06 meses em CTPS.

Obs.: Experiência em variedades de gastronomia manauara, como cozinheiro de restaurante e cursos na área

(documentação completa).

1 VAGA: COZINHEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Experiência: 06 meses em CTPS.

Obs.: Experiência e cursos na área de cozinha.

(documentação completa).

2 VAGAS: SUPERVISOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Experiência: 06 meses em CTPS.

Obs.: Experiência na área, com total disponibilidade de horário, com cursos de informática básica, mídias digitáveis, técnico de atendimento e relações interpessoais

(documentação completa).

1 VAGA: ELETRICISTA DE VEÍCULOS A DIESEL

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Experiência: 06 meses em CTPS.

Obs.: Experiência com veículos pesados como (ônibus), manutenção preventiva e corretiva da parte elétrica dos veículos e com disponibilidade de horário.

com curso técnico de manutenção de veículos pesados.

(documentação completa).

1 VAGA: MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Experiência: 06 meses em CTPS.

Obs.: Experiência com veículos pesados como (ônibus), manutenção preventiva e corretiva e com disponibilidade de horário. Com curso técnico de manutenção de veículos.

(documentação completa).

7 VAGAS: AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

Experiência: 06 meses

Obs.: Experiência em limpeza em geral e com disponibilidade de horário.

Tipo de deficiência: Auditivo, fala e visual leve.

(documentação completa e laudo médico atualizado).

2 VAGAS: REPOSITOR (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

Experiência: 06 meses

Obs.: Proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário.

Tipo de deficiência: Físico leve, auditivo e visão leve.

(documentação completa e laudo médico atualizado).

1 VAGA: TÉCNICO DE ENFERMAGEM (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Experiência: 06 meses em CTPS.

Obs.: Coren atualizado e curso técnico de enfermagem.

Tipo de deficiência: físico leve, auditivo e visão leve.

(documentação completa e laudo médico atualizado).

2 VAGAS: OPERADOR DE CAIXA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Experiência: 06 meses em CTPS.

Obs.: Conhecimento na área, e experiência com atendimento ao público.

Tipo de deficiência: físico leve, auditivo e visão leve.

(documentação completa e laudo médico atualizado).

1 VAGA: ESTOQUISTA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Experiência: Sem experiência.

Obs.: Proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário

Tipo de deficiência: físico leve e auditivo.

(documentação completa e laudo médico atualizado).

