Prefeitura oferta 42 vagas de emprego nesta terça (9)

Manaus - A Prefeitura de Manaus seleciona a partir das 8h desta terça-feira, (9), candidatos a 42 vagas de emprego nos postos do Sine Manaus da avenida Constantino Nery, nº 1.272, no São Geraldo, e do shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.985, no Jorge Teixeira.

Os candidatos interessados nas vagas devem comparecer a um dos postos, coordenados pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), portando documentos básicos, como RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade e de residência, assim como certificado de reservista (para homens). Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.

Confira as vagas e o posto onde estão sendo oferecidas:

Posto Constantino Nery

1 Vaga - Vendedor Externo - Vaga exclusiva para pessoas com deficiência (PCD)

Escolaridade - ensino médio completo ou superior completo em Administração, Marketing, Publicidade e Propaganda ou áreas afins;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência com atendimento de clientes, captação de pedidos e venda de produtos.

1 Vaga - Alimentador de Linha de Produção - Vaga exclusiva para pessoas com deficiência (PCD)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho.

1 Vaga - Cozinheiro

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência com preparação de café da manhã, almoço e café da tarde.

1 Vaga - Técnico de Manutenção

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência com manutenção em geral da empresa.

1 Vaga - Mestre Fluvial

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência em praticagem no rio Madeira, conhecimentos em sistema de propulsão Azimutal e habilitação de formação na categoria de cozinheiro fluvial através da caderneta de inscrição e registro (CIR). Disponibilidade para embarque e desembarque em outra região.

1 Vaga - Analista Financeiro

Escolaridade - ensino superior completo em Administração;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência com setor financeiro e faturamento.

Posto Shopping Phelippe Daou

2 Vagas – Consultor de Vendas

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter experiência como consultor comercial externo. Obrigatório possuir habilitação categoria B e veículo próprio. Ter disponibilidade de horário.

19 Vagas – Vendedor Externo

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter experiência com vendas externas, captação de novos clientes. Ter disposição e disponibilidade de horário.

1 Vaga – Assistente de Patrimônio

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - classificação de bens, identificação e inventário de bens patrimoniais da empresa, controle de ativo imobilizado interno e externo, conservação de manutenção predial dentre outras atividades, indicadores de performance e relatórios técnicos. Desejável Excel avançado. Obrigatório ter habilitação categoria “A ou B” dentro do prazo de validade.

10 Vagas – Técnico de Enfermagem – Vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD)

Escolaridade - possuir curso técnico em enfermagem;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - receber o plantão e prestar assistência de enfermagem segura, humanizada e individualizada aos clientes, realizar procedimentos referentes a admissão, altas, transferências de óbito de clientes. Administrar medicações conforme prescrição médica, realizando diluição quando necessário. Obrigatório estar com o COREN ativo.

4 Vagas – Enfermeiro – Vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD)

Escolaridade - ensino superior completo em Enfermagem;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho ou comprovado através de declaração;

Requisitos Obrigatórios - receber o plantão e acompanhar a programação das atividades, verificar os materiais de trabalho e a distribuição das tarefas para equipe técnica, checar os registros no mapa diário, tomando as devidas providências para solucionar as pendências, acolher, prestar orientações e esclarecimentos aos clientes e familiares. Obrigatório estar com o COREN ativo.

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Setrab oferece 226 vagas de emprego nesta segunda (07)