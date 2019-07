Setrab oferece 201 vagas de emprego nesta quarta-feira (10)

Manaus - A Secretaria de Estado do Trabalho (Setrab), por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine-AM), disponibiliza 201 vagas de emprego nesta quarta-feira (10).

Os interessados devem comparecer na sede da Setrab, localizada na Galeria+, na avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping).

A distribuição das senhas começa às 7h, e o atendimento é a partir das 8h. Os candidatos devem estar com os documentos originais e cópia do RG, CPF, PIS, CTPS, comprovantes de residência e escolaridade.

Veja as oportunidades:

1 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Escolaridade: Ensino médio completo

Experiência: 06 meses em CTPS.

Obs.: Experiência com atendimento ao público e com Excel avançado ou intermediário.

(Documentação completa).





9 VAGAS: APRENDIZ (AUXILIAR ADMINISTRATIVO)

Escolaridade: Ensino médio completo

Experiência: Sem experiência.

Obs.: Proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário.

(Documentação completa).





1 VAGA: MÉDICO CLÍNICO GERAL

Escolaridade: Ensino Superior completo (Medicina)

Experiência: 06 meses em CTPS.

Obs.: Experiência na área, disponibilidade para trabalhar 10 horas semanais, CRM ativo.

(Documentação completa).

6 VAGAS: BARBEIRO/BARBEIRA

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Experiência: 06 meses em CTPS.

Obs.: Experiência na área, com curso de barbeiro, cabeleireiro e calorimetria.





172 VAGAS: ENFERMEIRO/ENFERMEIRA

Escolaridade: Ensino Superior completo (Enfermagem)

Experiência: 06 meses em CTPS.

Obs.: Experiência em UTI com titulação.

(Documentação completa).





2 VAGAS: REPOSITOR (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Experiência: 06 meses

Obs.: Proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário.

Tipo de deficiência: Físico leve, auditivo e visão leve.

(Documentação completa e laudo médico atualizado).





7 VAGAS: AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Experiência: 06 meses

Obs.: Proativo, comunicativo e com disponibilidade para trabalhar com esforço físico e com limpeza em geral.

Tipo de deficiência: Auditivo, fala e visão leve.

(Documentação completa e laudo médico atualizado).





1 VAGA: ESTOQUISTA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: Sem experiência

Obs.: Proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário

Tipo de deficiência: Físico leve e auditivo.

(Documentação completa e laudo médico atualizado).





1 VAGA: TÉCNICO DE ENFERMAGEM (PCD)

Escolaridade: Ensino médio completo.

Experiência: 06 meses

Obs.: Coren atualizado e curso técnico de enfermagem.

Tipo de deficiência: Físico leve, auditivo e visão leve.

(Documentação completa e laudo médico atualizado).





1 VAGA: OPERADOR DE CAIXA (PCD)

Escolaridade: Ensino médio completo.

Experiência: 06 meses

Obs.: Conhecimento na área, disponibilidade de horário e atendimento ao público.

Tipo de deficiência: Físico leve, auditivo e visão leve.

(Documentação completa e laudo médico atualizado).

*Com informações da assessoria.

