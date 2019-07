Setrab oferece 192 vagas de emprego nesta quinta-feira (11)

Manaus - A Secretaria de Estado do Trabalho (Setrab), por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine-AM), disponibiliza 192 vagas de emprego nesta quinta-feira (11).

Os interessados devem comparecer na sede da Setrab, localizada na Galeria+, na avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping).

A distribuição das senhas começa às 7h, e o atendimento é a partir das 8h. Os candidatos devem estar com os documentos originais e cópia do RG, CPF, PIS, CTPS, comprovantes de residência e escolaridade.

Veja as oportunidades:

1 VAGA: MECÂNICO DE MANUTENÇÃO JR

Escolaridade: Ensino médio completo

Experiência: 06 meses em CTPS.

Obs.: Curso técnico na área de mecânica ou automação. Ter o curso de todos NR’s, ter experiência na área de linhas de montagem de e equipamentos industriais. já ter trabalhado em fábrica de ar-condicionado será um diferencial. Conhecer de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos industriais, sólidos conhecimentos em entendimento de instruções, equipamentos e instalações do processo produtivo- aspectos técnicos, ferramentas e sistemas de manutenção preventiva, ferramentas e sistemas de manutenção preditiva, hidráulica, leitura de interpretação de desenhos, técnicos, normas técnicas, pneumática, soldagem e tpm. (Documentação completa).





1 VAGA: ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL

Escolaridade: Ensino Superior completo (Gestão de RH ou Administração)

EXPERIÊNCIA: 06 MESES EM CTPS.

Obs.: Experiência com Folha de pagamento, ponto, conhecimentos em Excel e planilhas.

Será um diferencial Conhecimento no sistema NOSAJAN.

(Documentação completa).





1 VAGA: MÉDICO CLÍNICO GERAL

Escolaridade: Ensino Superior completo (Medicina)

Experiência: 06 meses em CTPS.

Obs.: Experiência na área, disponibilidade para trabalhar 10 horas semanais, CRM ativo.

(Documentação completa).





6 VAGAS: BARBEIRO (A)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Experiência: 06 meses em CTPS.

Obs.: Experiência na área, com curso de barbeiro, cabeleireiro e calorimetria.

(Documentação completa).





168 VAGAS: ENFERMEIRO (A)

Escolaridade: Ensino Superior completo (Enfermagem)

Experiência: 06 meses em CTPS.

Obs.: Experiência em UTI com titulação.

(Documentação completa).





7 VAGAS: AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Experiência: 06 meses

Obs.: Proativo, comunicativo e com disponibilidade para trabalhar com esforço físico e com limpeza em geral.





1 VAGA: TÉCNICO DE ENFERMAGEM (PCD)

Escolaridade: Ensino médio completo

Experiência: 06 meses

Obs.: Coren atualizado e curso técnico de enfermagem.

Tipo de deficiência: Físico leve, auditivo e visão leve.

(Documentação completa e laudo médico atualizado).





3 VAGAS: AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Experiência: 06 meses

Obs.: Proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário

Tipo de deficiência: Físico leve, visão parcial e audição leve.

(Documentação completa e laudo médico atualizado).





4 VAGAS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Escolaridade: Ensino médio completo.

Experiência: 06 meses

Obs.: Proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário, conhecimento em sistemas pacote office.

Tipo de deficiência: Físico leve.

(Documentação completa e laudo médico atualizado).

*Com informações da assessoria.

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Prefeitura oferta 42 vagas de emprego nesta terça (9)