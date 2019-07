Prefeitura de Manaus contrata médicos psiquiatras

A jornada de trabalho é de 20h semanais e o salário é de R$ 8.190,35 | Foto: Reprodução

Manaus - Na próxima segunda-feira (15), a Prefeitura de Manaus abre inscrições de Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação temporária de cinco médicos Psiquiatras para lotação no Centro de Atenção Psicossocial Leste Infantil (CAPSi). A jornada de trabalho é de 20h semanais e o salário é de R$ 8.190,35.

O edital do PSS nº 006/2019 está disponível na edição do Diário Oficial do Município http://dom.manaus.am.gov.br

de 11 de julho.

O candidato deverá realizar a inscrição pela internet, acessando o endereço eletrônicohttp://pssemsa.manaus.am.gov.br , a partir de 00h00min do dia 15 de julho de 2019, até às 23h59min do dia 19 de julho de 2019.

Inscrição

O preenchimento da Ficha de Inscrição deverá ser feito on-line. No momento da inscrição, o candidato deverá digitalizar e anexar os documentos solicitados individualmente, em formato PDF, tamanho 1MB no máximo.

Ao concluir o procedimento de inscrição, o sistema gerará o comprovante de inscrição, que deve ser impresso e ficar sob a posse do candidato.

Os candidatos serão avaliados pela formação, com pontuação para títulos como Doutorado, Mestrado, Especialização e/ou Residência Médica na área de Psiquiatria, e pela experiência de trabalhos anteriores na função.

Será necessária a apresentação de comprovantes de curso superior completo em Medicina, registro no órgão de classe competente, com Residência Médica ou especialização na área de Psiquiatria, com curso reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) ou pelas Sociedades Médicas ou título de especialista concedido pelo respectivo Conselho de Classe ou pela sociedade da especialidade.

Os profissionais selecionados deverão executar atividades de estudo, aplicação, prevenção e tratamento dos programas terapêuticos e reabilitadores em seu âmbito de competência; realizar diagnósticos, indicar conduta terapêutica e admissões, licenças e altas de pacientes sob sua responsabilidade; fazer a observação evolutiva e da adaptação em família e definição e execução de estratégias assistenciais.

*Com informações da assessoria

