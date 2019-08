Setrab divulga 145 vagas de emprego nesta quarta-feira (17)

Manaus - A Secretaria de Estado do Trabalho (Setrab), por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine-AM), disponibiliza 145 vagas de emprego nesta quarta-feira (17). Os interessados devem comparecer na sede da Setrab, localizada na Galeria+, na avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping).

A distribuição das senhas começa às 7h, e o atendimento é a partir das 8h. Os candidatos devem estar com os documentos originais e cópia do RG, CPF, PIS, CTPS, comprovantes de residência e escolaridade.

As oportunidades de emprego são de diversas empresas e entidades do Amazonas. Mais detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Veja as oportunidades:

1 VAGA: ANALISTA DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DA PRODUÇÃO

Escolaridade: Ensino Superior completo (área de engenharia, logística ou administração)

Experiência: 02 anos em CTPS.

Obs.: Experiência em elaborar plano produtivo com base em demandas comercias, apontar e reportar as áreas de apoio, emitir relatórios e apurar indicadores. (Documentação completa).

6 VAGAS: BARBEIRO (A)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Experiência: Com ou sem experiência

OBS.: Experiência na área, com curso de barbeiro, cabelereiro e calorimetria, possuir material próprio. (Documentação completa).

130 VAGAS: ENFERMEIRO (A)

Escolaridade: Ensino Superior completo (Enfermagem)

Experiência: 1 ano em CTPS.

Obs.: Experiência em UTI com titulação.

(Documentação completa).

7 VAGAS: AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)

Escolaridade: Ensino

Fundamental completo

Experiência: 06 meses

Obs.: Proativo, comunicativo e com disponibilidade para trabalhar com esforço físico e com

limpeza em geral. (Documentação completa). Tipo de deficiência: auditivo, fala e visão leve.

(Documentação completa e laudo médico atualizado).

1 VAGA: SOLDADOR DE OXI-GÁS (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Experiência: 06 meses em CTPS

Obs.: Experiência na função e com curso de oxi-gás.

Curso técnico em mecânica, elétrica, eletrônica ou mecatrônica (diferencial). Tipo de deficiência: Físico leve.

(Documentação completa e laudo médico atualizado).

*Com informações da assessoria.

