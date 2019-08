22 vagas de emprego são ofertadas nesta quinta-feira (18) em Manaus

Manaus- A Prefeitura de Manaus oferta a partir das 8h desta quinta-feira, (18), 22 vagas de emprego nos postos do Sine Manaus da avenida Constantino Nery, no São Geraldo, e do shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, no Jorge Teixeira.

Os candidatos interessados nas vagas devem comparecer a um dos postos, coordenados pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), portando documentos básicos, como RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade e de residência, assim como certificado de reservista (para homens). Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.



Confira as vagas e o posto onde estão sendo oferecidas:

Posto Constantino Nery

1 Vaga - Motorista Carreteiro

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir CNH categoria “E” dentro do prazo de validade e cursos atualizados de MOOP, Direção Defensiva e Operador de Munck.

2 Vagas - Vendedor Externo

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência com venda de kit e álbum de fotos. O candidato deve possuir carro próprio e CNH categoria “B” dentro do prazo de validade

1 Vaga - Analista Fiscal

Escolaridade - ensino superior completo em Contabilidade ou áreas afins;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência em SPED, lançamento de notas fiscais de entrada e saída, EFD-REINF, cálculos de impostos e demais atividades correlatas ao setor de contabilidade.

1 Vaga - Administrador de Consórcios

Escolaridade - ensino superior completo em Administração ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência com área administrativa geral de escritório e suporte a departamento de vendas.

4 Vagas - Servente de Obras

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência com execução dos serviços de diversas tarefas em edificação: preparação do canteiro de obras, da massa de concreto, limpeza e compactação dos solos.

1 Vaga - Vendedor Externo

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência com vendas, acompanhamento de pedido e pós-venda com o cliente pra saber se o pedido chegou de acordo com o prazo estipulado.

Posto Shopping Phelippe Daou

4 Vagas – Vendedor Externo

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho ou comprovado através de declaração;

Requisitos Obrigatórios - vendas de porta a porta, desenvolvimento no trabalho de prospecções ativas e apresentação dos serviços que a empresa oferece.

1 Vaga – Empregado Doméstico

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter experiência em lavar, passar, cozinhar e arrumar a casa.

5 Vagas – Auxiliar de Soldador

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho ou comprovada em declaração;

Requisitos Obrigatórios - ajudar em atividades de solda, preparando equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem e corte e peças a serem soldadas. Segurar peças de ligas metálicas para o soldador unir ou cortar peças, seguir normas de segurança e limpar local de trabalho.

2 Vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho ou comprovada em declaração;

Requisitos Obrigatórios - atendem clientes, fazem cotações de preços, efetuam vendas. Necessária experiência em vendas, informática e conhecimento em ferramentas e equipamentos de segurança (EPI).

*Com informações da assessoria

