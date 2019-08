Sine seleciona candidatos para 21 vagas de emprego nesta sexta-feira

A distribuição das senhas começa às 7h, e o atendimento é a partir das 8h | Foto: Divulgação

Manaus- A Prefeitura de Manaus seleciona a partir das 8h desta sexta-feira, (19), candidatos para 21 vagas de emprego nos postos do Sine Manaus da avenida Constantino Nery, no São Geraldo, e do shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, no Jorge Teixeira.



Os candidatos interessados nas vagas devem comparecer a um dos postos, coordenados pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), portando documentos básicos, como RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade e de residência, assim como certificado de reservista (para homens). Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.

Confira as vagas e o posto onde estão sendo oferecidas:

Posto Constantino Nery

2 vagas - Motorista de Caminhão

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - o candidato deve possuir experiência em fazer entregas para clientes, recebimento e pagamento de valores. Obrigatório possuir CNH categoria “D” dentro do prazo de validade.

1 vaga - Professor de História

Escolaridade - ensino superior completo: licenciatura plena em história;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - experiência com ministração e preparação de aulas no ensino fundamental (6º ao 9º anos).

1 vaga - Supervisor de Contratos

Escolaridade - ensino médio ou superior completo em qualquer área;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - experiência em grandes demandas de obras, em manutenção preventiva e corretiva, apoio administrativo, liderança, trabalho em equipe e atividades externas.

1 vaga - Coordenador de Contratos

Escolaridade - ensino superior completo em qualquer área;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - experiência em coordenar atividades externas, demandas de obras, coordenar equipes de supervisores, liderança, conhecimento e vivência em obras e manutenções corretivas e preventivas e noções administrativas em geral.

1 Vaga - Motorista Carreteiro

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir CNH categoria “E” dentro do prazo de validade e cursos atualizados de MOOP, Direção Defensiva e Operador de Munck.

1 vaga - Administrador de Consórcios

Escolaridade - ensino superior completo em Administração ou áreas afins;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - experiência com área administrativa geral de escritório e suporte a departamento de vendas.

2 vagas - Vendedor Externo

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - experiência com venda de kit e álbum de fotos. O candidato deve possuir carro próprio e CNH categoria “B” dentro do prazo de validade.

Posto Shopping Phelippe Daou

2 vagas – Repositor de Mercadorias – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - repor e arrumar mercadorias em prateleiras, organizar e abastecer gôndolas de produtos.

4 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho ou comprovado através de declaração;

Requisitos obrigatórios - vendas de porta a porta, desenvolvimento no trabalho de prospecções ativas e apresentação dos serviços que a empresa oferece.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

51 vagas de emprego disponíveis nesta quinta-feira (11) em Manaus