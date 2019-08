Mais de 500 vagas de empregos disponíveis neste segunda-feira (29)

Manaus - Estão sendo disponibilizadas 562 vagas de emprego para esta segunda-feira (29) por meio da Secretaria de Estado do Trabalho (Setrab) e do do Sistema Nacional de Emprego (Sine-AM).

Os interessados devem comparecer na sede da Setrab, localizada na Galeria+, na avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping).



A distribuição das senhas começa às 7h, e o atendimento é a partir das 8h. Os candidatos devem estar com os documentos originais e cópia do RG, CPF, PIS, CTPS, comprovantes de residência e escolaridade.

As oportunidades de emprego são de diversas empresas e entidades do Amazonas. Mais detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Veja as oportunidades:

2 VAGAS: PROMOTOR DE VENDAS



Escolaridade: Ensino Médio completo

Experiência: Com experiência

Obs.: Com CNH categoria “B” e com disponibilidade de horário.

(Documentação completa).





3 VAGAS: VENDEDOR INTERNO



Escolaridade: Ensino Médio completo

Experiência: Com experiência

OBS.: Experiência no ramo alimentício; com conhecimento no sistema WHINTOR e com técnicas de vendas.

Com CHN categoria “B” curso de NR10, NR35, SEP e rede de distribuição. (Carga horária 90 horas)

(Documentação completa).

4 VAGAS: PROMOTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio completo

Experiência: Com experiência

Obs.: CNH categoria “A ou B”, veículo próprio, proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

1 VAGA: AGENTE DE PORTARIA

Escolaridade: Ensino Médio completo

Experiência: Com experiência

Obs.: Com CHN categoria “A”, disponibilidade de horário, experiência em portaria de faculdade. Com curso de agente de portaria atualizado.

(Documentação completa).

1 VAGA: AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL

Escolaridade: Ensino Médio completo

Experiência: Com experiência

Obs.: Conhecimento no pacote Office, português avançado e experiência na função.

(Documentação completa)

200 VAGAS: ELETRICISTA

Escolaridade: Ensino Médio completo

Experiência: Com experiência

Obs.: Experiência na função, proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário.

Com CHN categoria “B” curso de NR10, NR35, SEP e rede de distribuição (carga horária 90 horas)

(Documentação completa)

1 VAGA: AUXILIAR DE ESTAMPARIA

Escolaridade: Ensino Médio completo

Experiência: Com experiência

Obs.: Preparação e troca de ferramentas, ajustes de altura, análise de peças cisalhamento, conhecimento em imprensas excêntricas de até 120 toneladas. Com curso de NR10.

(Documentação completa)

3 VAGAS: AUXILIAR DE MANUTENÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Experiência: Com experiência

Obs.: Experiência na função, irá executar serviços com máquinas de corte e desbaste, instalações e manutenções das máquinas industriais, auxiliar no processo de solda elétrica (mig e oxiacetileno), montagem e desmontagem de estruturas metálicas, limpeza e lubrificação de ferramentas, máquinas, equipamentos e dispositivos. Com cursos de solda (mig ou oxi).

(Documentação completa).

150 VAGAS: ENFERMEIRO

Escolaridade: Ensino Superior completo (Enfermagem)

Experiência: Com ou sem experiência

Obs.: Com pós-graduação em UTI.

(Documentação completa).

1 VAGA: PROMOTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Superior – cursando

Experiência: Com experiência

Obs.: Experiência com vendas, atendimento em loja e com CNH categoria “AB”

(Documentação completa).

20 VAGAS: AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Experiência: Com ou sem experiência

Obs.: Proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

20 VAGAS: RECEPCIONISTA ATENDENTE (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Experiência: Com ou sem experiência

Obs.: Proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

20 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médico completo

Experiência: Com ou sem experiência

OBS.: Proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário.

20 VAGAS: OPERADOR DE EMPILHADEIRA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Experiência: Com ou sem experiência

Obs.: Proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário.

Com curso de operador de empilhadeira.

Tipo de deficiência: Físico leve, auditivo e visão parcial.

(Documentação completa e laudo médico atualizado).

20 VAGAS: ELETRICISTA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Experiência: Com ou sem experiência

Obs.: Proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário.

Tipo de deficiência: Físico leve, auditivo e visão parcial.

(Documentação completa e laudo médico atualizado).

20 VAGAS: SERRALHEIRO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Experiência: Com ou sem experiência

Obs.: Proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário.

Tipo de deficiência: Físico leve, auditivo e visão parcial

(Documentação completa e laudo médico atualizado).

20 VAGAS: ENCANADOR (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Experiência: Com ou sem experiência

Obs.: Proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário.

Tipo de deficiência: Físico leve, auditivo e visão parcial

(Documentação completa e laudo médico atualizado).

20 VAGAS: COZINHEIRO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Experiência: Com ou sem experiência

Obs.: Proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário.

Tipo de deficiência: Físico leve, auditivo e visão parcial.

(Documentação completa e laudo médico atualizado).

1 VAGA: OPERADOR DE CAIXA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: Com experiência

Obs.: Proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário.

Com curso de informática básica e avançada.

Tipo de deficiência: Visão parcial

(Documentação completa e laudo médico atualizado).

3 VAGAS: OFICIAL DE LIMPEZA (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Experiência: Com experiência (em toda área da limpeza)

Obs.: Proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário.

Tipo de deficiência: Físico leve, auditivo ou visão parcial.

(Documentação completa e laudo médico atualizado).

10 VAGAS: AUXILIAR DE COZINHA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Experiência: Com ou sem experiência

Obs.: Proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário.

Tipo de deficiência: Físico leve, auditivo e visão parcial.

(Documentação completa e laudo médico atualizado).

2 VAGAS: AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Experiência: Com experiência (em toda área da limpeza)

Obs.: Proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário.

Tipo de deficiência: Físico leve, auditivo ou visão parcial.

(Documentação completa e laudo médico atualizado).

