21 vagas de emprego são ofertadas em Manaus nesta terça (30)

Manaus- A Prefeitura de Manaus oferece, a partir das 8h desta terça-feira (30), 21 vagas de emprego nos postos do Sine Manaus da avenida Constantino Nery, no São Geraldo, e do shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, no Jorge Teixeira.

Os candidatos interessados nas vagas devem comparecer a um dos postos, coordenados pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), portando documentos básicos, como RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade e de residência, assim como certificado de reservista (para homens). Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.

Confira as vagas e o posto onde estão sendo oferecidas:

Posto Constantino Nery

1 vaga - Analista contábil

Escolaridade - ensino superior cursando ou completo em Contabilidade;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência com análise, classificação e conciliação de contas, demandas de pagamentos e recebimentos, balanços e balancetes, elaboração de relatórios e processos, conhecimento em auditoria interna e externa nos assuntos contábeis.

1 vaga - Auxiliar de cobrança

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência com rotinas na área de cobrança, controle de títulos a receber, envio de títulos a banco e cálculo de juros.

1 vaga - Empregado doméstico

Escolaridade - ensino médio completo ou fundamental cursando;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência na função, bem como em rotinas domésticas.

2 vagas - Motorista de ônibus - Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência com transporte de passageiros. Obrigatório possuir CNH categoria “D” dentro do prazo de validade.

2 vagas - Repositor - Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - não é necessário.

1 vaga - Empacotador - Vaga Exclusiva para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - não é necessário.

1 vaga - Chefe de Departamento Pessoal

Escolaridade - ensino superior completo em Administração ou áreas afins;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência com recrutamento e seleção de funcionários, folha de pagamento e obrigações sociais (E-social).

1 vaga - Desenvolvedor de T.I

Escolaridade - ensino superior completo em Ciências da Computação, Engenharia da Computação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou áreas afins;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência com criação e consulta de banco de dados, JAVA, Postgre SQL, Post GIS, HTML 5 e Groovy.

Posto Shopping Phelippe Daou

2 vagas – Operador de caixa – Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios - atendimento ao cliente, fechamento de caixa, emissão de notas aos clientes. Desejável possuir curso de atendimento ao cliente.

1 vaga – Técnico em Contabilidade

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando Contabilidade;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – necessário conhecimento em departamento de pessoal, departamento financeiro e legislação trabalhista, previdenciária, tributária e fiscal. Experiência com o sistema Simples Nacional e pacote Office.

1 vaga – Operador Pré-expansor

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - acompanha todos os procedimentos, normas e instruções de trabalho de sua área de atuação, a fim de colaborar com o bom andamento das normas das empresas. Ter experiência no segmento de EPS (ISOPOR), obrigatório possuir cursos de NR13, NR11, operador de empilhadeira e NR 35 atualizados.

5 vagas – Técnico de Enfermagem – Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade - ensino técnico completo em Enfermagem;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - desempenham atividades técnicas de enfermagem atuando em UTI pediátrica, prestam assistência ao paciente zelando pelo seu conforto e bem-estar, administram medicamentos. Realizam registros e elaboram relatórios técnicos.

1 vaga – Estofador de móveis

Escolaridade - ensino médio incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - forrador, reformador e estofador de móveis. Confeccionar artefatos de tecidos, couros e sintéticos para diversos fins, realiza acabamentos e montagem final. Reparos de sofá, cadeiras escolares e de escritório, colagem, trabalho com armação de ferroe madeira, encosto, conserto e montagem em geral. Diferencial curso na área.

1 vaga – Motoboy

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - coletam e entregam mercadorias e encomendas; roteirizam entregas; localizam e conferem destinatários e endereços. Necessário possuir CNH categoria "AB" dentro do prazo de validade.

* Com informações da assessoria

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Procurando emprego? Veja vagas em Manaus