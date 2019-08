Vídeo: criação de empregos no AM tem saldo positivo em junho

Manaus- No Amazonas, a criação de empregos com carteira assinada teve saldo positivo no mês de junho. Foram abertas 1.683 vagas de trabalho para a população, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). O resultado foi destaque no Portal do Ministério da Economia, órgão do Governo Federal.

De acordo com a titular da Secretaria de Estado do Trabalho do Amazonas (Setrab), Neila Azrak, os dados do Caged representam um alto crescimento para o estado. “Os números mostram que o Amazonas esteve bem acima da média nacional. Enquanto o Brasil teve uma variação positiva de 0,13%, o estado do Amazonas mostra, no mês de junho, uma variação positiva de 0,37% se comparados os trabalhadores admitidos com os trabalhadores demitidos”, afirmou.

Neila Azrak destacou ainda que a expectativa para o segundo semestre é positiva para quem buscar emprego nesse período. “Geralmente o mercado de trabalho apresenta maior crescimento no número de empregos e admissões no segundo semestre de cada ano, portanto, o cenário é de grande otimismo para quem busca uma oportunidade de inserção ou reinserção no mercado de trabalho”, disse.

Setores

Seis, dos oito setores da economia, fecharam o mês de junho com saldo positivo no Amazonas. A Indústria de Transformação foi a principal responsável pelo resultado, com abertura de 509 postos. Também tiveram saldo positivo Construção Civil, Serviços, Comércio, Serviços Industriais de Utilidade Pública e Agropecuária.

Já os setores que mais contribuíram para o saldo positivo de trabalhadores empregados no primeiro semestre de 2019, os destaques são o setor de Serviços, seguido da Indústria de Transformação, a Construção Civil e o Comércio.

Primeiro semestre

Conforme dados da Setrab, a secretaria divulgou cerca de 3.651 oportunidades de empregos, no primeiro semestre de 2019. As vagas oferecidas foram de diversas empresas e setores de economia.

*Com informações da assessoria

