Oportunidade: 38 vagas são ofertadas nesta terça (6) em Manaus

Manaus - Quem está procurando emprego tem uma grande oportunidade nesta terça-feira (6). A Prefeitura está ofertando 38 vagas nos postos do

Sine Manaus da avenida Constantino Nery, no São Geraldo, e do shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, no Jorge Teixeira.

Os candidatos interessados nas vagas devem comparecer a um dos postos, coordenados pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), a partir de 8h, portando documentos básicos, como RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade e de residência, assim como certificado de reservista (para homens). Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.

Confira as vagas e o posto onde estão sendo oferecidas:

Posto Constantino Nery

1 vaga - Operador de Máquina Sacoleira

Escolaridade - ensino superior completo ou cursando em Ciências da Computação, Engenharia da Computação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou áreas afins;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência com operação de máquinas de solda, corte e sacoleira.

2 vagas - Auxiliar de Refrigeração

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência com auxílio na instalação, manutenção preventiva e corretiva de sistemas de refrigeração e ventilação, montagem de tubulações e realização de testes finais nos equipamentos.

2 vagas - Auxiliar de Manutenção

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência com auxílio nos serviços de manutenção predial, elétrica, hidráulica e marcenaria.

1 vaga - Assistente de Financiamento

Escolaridade - ensino superior completo ou cursando em Administração, Contabilidade ou áreas afins;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - o candidato deve possuir experiência com financiamento imobiliário como correspondente bancário, conhecimentos das regras do SFH, pró-cotista, SBPE, PMCMV e FGTS, postura proativa e Excel avançado.

1 vaga - Coordenador de Vendas

Escolaridade - ensino superior completo ou cursando em Administração, Marketing ou áreas afins;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - o candidato deve possuir experiência com vendas de imóveis e gestão de equipe.

3 vagas - Corretor de Imóveis

Escolaridade - ensino superior completo ou cursando em Administração, Marketing ou áreas afins;

Experiência - seis meses em Declaração;

Requisitos Obrigatórios - o candidato deve possuir experiência com vendas de imóveis, conhecimentos em informática e possuir o Creci.

1 vaga - Mecânico Operador

Escolaridade - ensino técnico completo em Mecânica;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - sólida experiência em produção, manutenção preventiva e corretiva, operar, ajustar e acompanhar o funcionamento dos vários equipamentos da linha de produção realizando manutenções preventivas, controlando a qualidade do processo através de testes e procedimentos específicos.

1 vaga - Desenvolvedor de T.I

Escolaridade - ensino superior completo ou cursando em Ciências da Computação, Engenharia da Computação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou áreas afins;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência em banco de dados (criar e consultar), desenvolvimento de rotinas em JAVA, Groovy ou Phyton, desenvolvimento de aplicações/formulários web, montagem de tabelas, utilização de filtros, exibição de gráficos, formatação condicional e montagem de formulas no Excel.

1 vaga - Auxiliar Administrativo - Vaga exclusiva para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência em rotinas administrativas.

2 vagas - Motorista de Ônibus - Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência com transporte de passageiros. Obrigatório possuir CNH categoria “D” dentro do prazo de validade.

Posto Shopping Phelippe Daou

3 vagas - Auxiliar de Produção – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário (primeiro emprego);

Requisitos Obrigatórios – ser proativo e ter disponibilidade para trabalhar no turno vespertino/noturno.

1 vaga - Soldador

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – unir e cortar peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e corte, tais como eletrodo revestido, inox, arco submerso, brasagem, plasma. Preparam equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem e corte de peças a serem soldadas. Obrigatório possuir curso de NR35 e já ter atuado com solda eletrodo.

6 vagas - Promotor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – vendem mercadorias em estabelecimento do comércio varejista ou atacadista, auxiliando os clientes na escolha, registram entrada e saída de mercadorias, promovem venda de mercadorias, demonstrando seu funcionamento, oferecendo-as para degustação ou distribuindo amostras das mesmas e informam sobre suas qualidades e vantagens de aquisição. Obrigatório possuir curso de atendimento ao cliente, moto própria e CNH categoria “A” dentro do prazo de validade.

3 vagas - Auxiliar de Limpeza – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios - executar os serviços de limpeza, conservação e higienização de bens. Proceder a arrumação ou remoção de móveis e utensílios nas dependências do contrato.

2 vagas - Ascensorista – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - operar elevadores, atendimento ao público e conduzir pessoas ao local solicitado. Ter disponibilidade de horário.

1 vaga - Técnico em Contabilidade

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando Contabilidade;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – necessário conhecimento em departamento de pessoal, departamento financeiro e legislação trabalhista, previdenciária, tributária e fiscal. Experiência com o sistema Simples Nacional e pacote Office.

1 vaga - Operador Pré-expansor

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - acompanha todos os procedimentos, normas e instruções de trabalho de sua área de atuação, a fim de colaborar com o bom andamento das normas das empresas. Ter experiência no segmento de EPS (ISOPOR), obrigatório possuir cursos de NR13, NR11, operador de empilhadeira e NR 35 atualizados.

5 vagas - Técnico de Enfermagem – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade - ensino técnico completo em Enfermagem;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - desempenham atividades técnicas de enfermagem atuando em UTI pediátrica, prestam assistência ao paciente zelando pelo seu conforto e bem-estar, administram medicamentos. Realizam registros e elaboram relatórios técnicos.

1 vaga - Estofador de Móveis

Escolaridade - ensino médio incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - forrador, reformador e estofador de móveis. Confeccionar artefatos de tecidos, couros e sintéticos para diversos fins, realiza acabamentos e montagem final. Reparos de sofá, cadeiras escolares e de escritório, colagem, trabalho com armação de ferro e madeira, encosto, conserto e montagem em geral. Diferencial curso na área.

