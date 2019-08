Vídeo: saiba como o mercado faz seleção de currículos

Cristina Monte trouxe para a entrevista dicas importante para quem deseja sair na frente no mercado de trabalho | Foto: Tammy Castro

Manaus- Nesta quinta-feira (8) o programa 'Conversa Franca' da WEB TV Em Tempo, apresentado pela jornalista Tatiana Sobreira, recebeu a especialista em Comunicação Empresarial Cristina Monte

Na oportunidade, a profissional tirou dúvidas dos internautas sobre o mercado de trabalho e a seleção de currículos.

O profissional atual deve estar qualificado para os desafios do novo mercado | Foto: Tammy Castro

A especialista afirma que o mercado está em um novo momento. Na quarta Revolução Industrial, Indústria 4.0, as tecnologias avançam diariamente e com isso surge um novo conceito de mercado. Cristina Monte afirma que há o risco de profissões serem extintas e substituídas, como também haverá criação de novas no mercado futuro.

Perfil do novo profissional

O novo profissional precisa estar atento às mudanças no mercado e buscar qualificação em todo o momento, afirma Cristina. Não basta apenas ter um curso superior, como é possível ver em casos antigos no mercado de trabalho. "Você precisa tomar uma atitude de ação ou será engolido pelo mercado de trabalho.", afirma a especialista.

.

A especialista é escritora e tem textos exclusivos no Portal Em Tempo | Foto: Tammy Castro

Sobre a qualificação por meio dos cursos superiores e técnicos, a entrevistada ressalta que muitos desses cursos não condizem com a realidade do mercado de trabalho atual. É necessário que o novo profissional busque uma qualificação eficaz e diferenciada.



A seleção de currículos

O currículo é a chave, afirma Cristina. Cerca de 90% do que existe no documento vale para a empresa, mas a profissional afirma que não é tudo.

Um estudo feito pela Liga Insides e Renovação no RH afirma que 87% sabem das tecnologias a serem usadas à favor dessa seletiva, mas apenas 3% a utilizam.

O bom currículo

Para um bom currículo, segundo a especialista, é necessário no máximo duas folhas de informações. Outra dica é não escrever mais no corpo do documento "Currículo Vitae" pois saiu em desuso, o ideal é apenas a palavra currículo. Outra dica importante na elaboração do currículo é nunca esquecer os dados telefônicos e e-mail para contato.

Quer saber de mais dicas? Assista a entrevista na íntegra: