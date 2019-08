Em busca de emprego? Confira as vagas para esta sexta-feira no Setrab

Manaus - Oportunidades para enfermeiro, eletricista, recepcionista de hotel, jardineiro e outras 24 funções estão disponíveis nesta sexta-feira (9), na sede da Secretaria de Estado do Trabalho (Setrab). São ao todo, 361 vagas de emprego ofertadas por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine-AM).

Os interessados devem comparecer na sede da Setrab, localizada na Galeria+, na avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping).

A distribuição das senhas começa às 7h, e o atendimento é das 8h às 15h. Os candidatos devem estar com os documentos originais e cópia do RG, CPF, PIS, CTPS, comprovantes de residência e escolaridade.

Para os candidatos às vagas destinada a Pessoa com Deficiência (PCD) devem apresentar laudo médico atualizado.

As oportunidades de emprego são de diversas empresas e entidades do Amazonas. Mais detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Veja as vagas:

1 VAGA: RECEPCIONISTA DE HOTEL

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Experiência: Com Experiência

OBS.: Que fale inglês ou francês e que tenha curso de informática básica.

(documentação completa)





1 VAGA: TÉCNICO EM QUÍMICA

Escolaridade: Ensino Médio Completo (Técnico Em Química/Superior Em Química)

Experiência: Com experiência

Obs.: Experiência na função, proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário.

(documentação completa)





1 VAGA: TÉCNICO EM ANATOMIA

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Experiência: Com experiência (técnico em anatomia/ superior anatomia)

Obs.: Experiência na função, proativo, comunicativo, disponibilidade para de horário.

(documentação completa)





1 VAGA: ELETRICISTA DE BAIXA TENSÃO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

Experiência: Com experiência

OBS.: Experiência na função, proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário.

(documentação completa).





1 VAGA: ENCANADOR

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

Experiência: Com experiência

Obs.: Experiência em copa, proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário.

(documentação completa).





5 VAGAS: AUXILIAR DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA/ HIDRÁULICA

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Experiência: Com experiência

Obs.: Com experiência em hidráulica, eletricidade e com nr35.

(documentação completa).





5 VAGAS: AUXILIAR DE LIMPEZA

Escolaridade: Ensino Médio incompleto

Experiência: Com experiência

Obs.: Experiência em toda área da limpeza, proativo, comunicativo E com disponibilidade de horário.

(documentação completa).





5 VAGAS: JARDINEIRO

Escolaridade: Ensino Médio incompleto

Experiência: Com experiência

Obs.: Experiência em podagem, roçagem e jardinagem.

(documentação completa).





1 VAGA: CAMAREIRA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

Experiência: Com experiência

Obs.: Experiência na função, proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário.

(documentação completa)





1 VAGA: OPERADOR DE CAIXA

Escolaridade: Ensino Médio Completo

experiência: Com experiência

Obs.: Experiência na função e com disponibilidade de horário.

Curso de operador de e será um diferencial.

(documentação completa)





1 VAGA: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou superior completo (Administração ou afins)

Experiência: Com experiência

Obs.: Experiência em rotinas administrativas e com CNH categoria “B”

(Documentação completa)





2 VAGAS: CONTRAMESTRE

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Experiência: Com experiência

Obs.: Experiência na função, proativo, comunicativo, disponibilidade para viajar e que seja pontual.

(documentação completa)





2 VAGAS: MARINHEIRO FLUVIAL DE CONVÉS

Escolaridade: Ensino Médio completo

Experiência: Com/sem experiência

Obs.: Experiência na função, proativo, comunicativo, disponibilidade para viajar e que seja pontual.

Com curso pela capitania.

(documentação completa)





2 VAGAS: MESTRE/PILOTO

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Experiência: Com/sem experiência

Obs.: Experiência na função, proativo, comunicativo, disponibilidade para viajar e que seja pontual. Com curso pela capitania.

(documentação completa)





1 VAGA: SUPERVISOR COMERCIAL

Escolaridade: Ensino Médio e

Experiência: Com experiência

Obs.: Experiência na área de supervisão, proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário.

(documentação completa)





1 VAGA: GERENTE DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Superior Completo (indiferente)

Experiência: Com experiência

Obs.: Experiência com vendas na área comercial, em gestão, conhecimento em informática, CNH categoria “A” ou “AB” e que possua veículo próprio

(documentação completa)





1 VAGA: SUPERVISOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Superior Completo/cursando (indiferente)

Experiência: Com/sem experiência

Obs.: Experiência com vendas, liderança de equipe, CNH categoria “A”ou “AB” e que possua veículo próprio.

(documentação completa)





4 VAGAS: VENDEDOR INTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Experiência: Com experiência

Obs.: Com CNH categoria “A” ou “B”, que possua veículo próprio e com habilidade com vendas.

(documentação completa)





142 VAGAS: ENFERMEIRO

Escolaridade: Ensino Superior Completo (Enfermagem)

Experiência: Com ou sem experiência

Obs.: Com pós-graduação em UTI.

(documentação completa).





170 VAGAS: ELETRICISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Experiência: Com ou sem experiência.

Obs.: Experiência na função, proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário. Com ou sem CHN categoria “B” curso de NR10, NR35, SEP e rede de distribuição (carga horária 90 horas).

(Documentação completa)





1 VAGA: SOLDADOR OXI-GÁS (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Experiência: Com experiência

Obs.: Experiência na função, curso de OXI- GÁS, técnico em mecânica, eletrônica e elétrica.

Tipo de deficiência: Físico leve.

(documentação completa e laudo médico atualizado).





1 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Escolaridade: Ensino Superior incompleto (Administração)

Experiência: Com experiência

Obs.: Experiência na área financeira.

Tipo de deficiência: Físico leve.

(Documentação completa e laudo médico atualizado).





1 VAGA: TELEFONISTA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Experiência: Com experiência

Obs.: Curso de informática básica, proativo comunicativo e com disponibilidade de horário.

Tipo de deficiência: Físico leve.

(documentação completa e laudo médico atualizado).





1 VAGA: SERVENTE/ AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Experiência: Com experiência

Obs.: Proativo comunicativo e com disponibilidade de horário.

Tipo de deficiência: Físico leve, audição e visão parcial.

(documentação completa e laudo médico atualizado).





1 VAGA: ESTOQUISTA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Experiência: Sem experiência

Obs.: Proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário

Tipo de deficiência: Físico leve, auditivo e visual parcial.

(documentação completa e laudo médico atualizado).





5 VAGAS: AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Incompleto

Experiência: Com/sem experiência

Obs.: Proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário

Tipo de deficiência: Físico leve e auditivo parcial

(documentação completa e laudo médico atualizado).





1 VAGA: PROMOTOR DE VENDAS (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

Experiência: Com experiência

Obs.: Proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário

Tipo de deficiência: Físico leve, auditivo e visual parcial.

(documentação completa e laudo médico atualizado).





2 VAGAS: AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Experiência: Com experiência

Obs.: Proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário.

Tipo de deficiência: Físico leve.

(documentação completa e laudo médico atualizado).

