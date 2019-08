Em Manaus há vagas para barman, subgerente, vendedor e muito mais

Manaus- A Prefeitura de Manaus oferta a partir das 8h desta quarta-feira, (14), 34 vagas de emprego nos postos do Sine Manaus da avenida Constantino Nery, no São Geraldo, e do shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, no Jorge Teixeira

Os candidatos interessados nas vagas devem comparecer a um dos postos, coordenados pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), portando documentos básicos, como RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade e de residência, assim como certificado de reservista (para homens). Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.

Confira as vagas e o posto onde estão sendo oferecidas:

Posto Constantino Nery

1 vaga - Auxiliar de Almoxarifado – Vaga exclusiva para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho.

1 vaga - Barman

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho

Requisitos obrigatórios - experiência em servir bebidas, explicar aos clientes detalhes do cardápio orientando-os quanto às bebidas e preparar drinques. Obrigatório que possua cursos de barman.

1 vaga - Subgerente

Escolaridade - ensino superior completo em Administração;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - O candidato precisa ter experiência em abertura e fechamento da loja, conferência de caixa, recebimento de mercadoria, arrumação da loja e conferência de inventário. Deverá ter disponibilidade de horário.

2 Vagas - Mecânico Operador

Escolaridade - ensino técnico completo em Mecânica;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - experiência em produção, manutenção preventiva e corretiva, operar, ajustar e acompanhar o funcionamento dos vários equipamentos da linha de produção realizando manutenções preventivas, controlando a qualidade do processo através de testes e procedimentos específicos.

Posto Shopping Phelippe Daou

3 vagas - Repositor de Mercadorias – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade - ensino médio incompleto;

Experiência - não é necessário;

Requisitos obrigatórios - Repor mercadorias, atendimento ao cliente. Ser proativo e ter disponibilidade de horário.

1 vaga - Assistente Contábil

Escolaridade - cursando ensino superior em contabilidade;

Experiência - seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios - auxiliar na elaboração de balancetes e demonstrativos, realizar a execução e controle de planilhas e relatórios de contabilidade, fazer classificação de despesas, registros de documentos. Obrigatório curso de informática avançada.

2 vagas - Auxiliar de limpeza – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade - ensino fundamental incompleto;

Experiência - não é necessário;

Requisitos obrigatórios - Executar serviços de limpeza, conservação e higienização de móveis e imóveis. Proceder a arrumação ou remoção de móveis e utensílios nas dependências. Ser organizado, proativo e saber trabalhar em equipe.

1 vaga - Assessor Comercial

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios - experiência com elaboração de propostas de serviços e trabalhar em equipe.

1 vaga - Operador Pré-expansor

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - experiência na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - acompanha todos os procedimentos, normas e instruções de trabalho de sua área de atuação, a fim de colaborar com o bom andamento das normas das empresas. Ter experiência no segmento de EPS (Isopor), obrigatório possuir cursos de NR13, NR11, operador de empilhadeira e NR 35 atualizados.

5 vagas - Técnico de Enfermagem – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade - ensino técnico completo em enfermagem;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - desempenham atividades técnicas de enfermagem atuando em UTI pediátrica, prestam assistência ao paciente zelando pelo seu conforto e bem-estar, administram medicamentos. Realizam registros e elaboram relatórios técnicos.

6 vagas - Vendedor Externo

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - vendas porta a porta de planos funerários. Carteira de Habilitação categoria B dentro do prazo de validade é um diferencial.

10 Vagas - Vendedor Externo

Escolaridade - ensino superior incompleto em qualquer área;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - vendas porta a porta de serviços de internet, telefone e TV a cabo.

*Com informações da assessoria