Confira as 324 vagas de emprego ofertadas pelo Setrab nesta quarta

Manaus - Quem está em busca de uma colocação no mercado de trabalho deve ficar atento as vagas ofertadas pela Secretaria de Estado do Trabalho (Setrab). Ao todo serão disponibilizadas 324 oportunidades de emprego, pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine-AM).

Os interessados devem comparecer na sede da Setrab, localizada na Galeria+, na avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas começa às 7h, e o atendimento é das 8h às 15h.

Os candidatos devem estar com os documentos originais e cópia do RG, CPF, PIS, CTPS, comprovantes de residência e escolaridade. Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.

As oportunidades de emprego são de diversas empresas e entidades do Amazonas. Mais detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Confira as vagas ofertadas:

1 VAGA: ESPECIALISTA EM TECIDO

Escolaridade: Ensino Superior Cursando (Administração)

Experiência: Com experiência.

Obs.: Experiência no processo de extrusão, tecelagem com rafia e processo de qualidade na indústria de rafia.

(documentação completa)

2 VAGAS: COZINHEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

Experiência: Com experiência

Obs.: Experiência em toda área da cozinha, proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário.

Que tenha curso de forno e fogão.

(documentação completa)

170 VAGAS: ELETRICISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Experiência: Com ou sem experiência.

Obs.: Experiência na função, proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário.

Com ou sem CHN categoria “B” curso de NR10, NR35, SEP

rede de distribuição (90 HORAS) ou manutenção predial ou residencial.

(Documentação completa)

1 VAGA: TÉCNICO EM QUÍMICA

Escolaridade: Ensino Médio Completo (Técnico Em Química/Superior Em Química)

Experiência: Com experiência

Obs.: Experiência na função, proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário.

(documentação completa)

1 VAGA: TÉCNICO EM ANATOMIA

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Experiência: Com experiência (técnico em anatomia/ superior anatomia)

Obs.: Experiência na função, proativo, comunicativo, disponibilidade para de horário.

(documentação completa)

2 VAGAS: CONTRAMESTRE

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Experiência: Com experiência

Obs.: Experiência na função, proativo, comunicativo, disponibilidade para viajar e que seja pontual. (documentação completa)

2 VAGAS: MESTRE/PILOTO

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Experiência: Com/sem experiência

Obs.: Experiência na função, proativo, comunicativo, disponibilidade para viajar e que seja pontual. Com curso pela capitania. (documentação completa)

142: ENFERMEIRO

Escolaridade: Ensino Superior Completo (Enfermagem)

Experiência: Com ou sem experiência

Obs.: Com pós-graduação em UTI.

(documentação completa).

2 VAGAS: AUXILIAR DE LOGÍSTICA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: Com/sem experiência.

Obs.: Experiência na área da logística, proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário.

(Documentação completa)

Tipo de deficiência: Físico leve ou monocular. (Documentação completa e laudo médico atualizado).

1 VAGAS: MECÂNICO DE MÁQUINA INDUSTRIAL



Escolaridade: Ensino Médio Completo

Experiência: Com experiência

Obs.: Conhecimento em cabeçote. Proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário.

Tipo de deficiência: Físico leve, auditivo e visão parcial.

(Documentação completa e laudo médico atualizado).

*Com informações da assessoria