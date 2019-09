Procura emprego em Manaus? Veja vagas para esta quarta no Sine

Manaus- A Prefeitura de Manaus oferta a partir das 8h desta quarta-feira, (21), 80 vagas de emprego nos postos do Sine Manaus da avenida Constantino Nery, no São Geraldo, e do shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, no Jorge Teixeira.

Os candidatos interessados nas vagas devem comparecer a um dos postos, coordenados pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), portando documentos básicos, como RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade e de residência, assim como certificado de reservista (para homens).

Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.

Confira as vagas e o posto onde estão sendo oferecidas:

Posto Constantino Nery

5 vagas - Motorista de Ônibus

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - experiência com transporte de passageiros , possuir CNH Categoria "D" dentro do prazo de validade, cursos na área de condutores de veículo, direção defensiva, primeiros socorros e carta de recomendação do último emprego.

1 vaga - Assistente de Logística – Vaga exclusiva para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade - ensino superior completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - o candidato precisa ter experiência em controle de documentações referente às embarcações junto aos órgãos fiscalizadores e reguladores (Antac, Capitania dos Portos, Marinha, ABS), realizar monitoramentos de viagens e possuir Excel avançado.

3 vagas - Vendedor Interno

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - o candidato precisa fazer atendimento ao cliente, executar vendas, bem como emitir relatórios de vendas.

3 vagas – Motofrentista

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - o candidato precisa fazer serviço externo de entrega/distribuição e deve possuir CNH Categoria "A" dentro do prazo de validade.

3 vagas - Técnico em Eletrônica ou Refrigeração

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - o candidato precisa fazer serviço interno na oficina, manutenção de aparelhos e instalação de purificadores.

3 vagas - Operador de Telemarketing

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - o candidato precisa efetuar serviços de captação de novos clientes, vendas de produtos e ligações.

3 vagas - Supervisor de Telemarketing

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - o candidato precisa supervisionar atividades de manutenção, captação de novos clientes, bem como liderar equipe de vendas de produtos.

1 vaga - Vendedor Interno

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - experiência com vendas de peças de carro e moto. Possuir curso de Informática básica, conhecimento sistema Winthor, moto própria e CNH “A” dentro do prazo de validade.

1 vaga - Analista Contábil

Escolaridade - ensino superior incompleto em Contabilidade;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - experiência com análise, classificação e conciliação de contas, demandas de pagamentos e recebimentos, balanços e balancetes, elaboração de relatórios e processos, conhecimento em auditoria interna e externa nos assuntos contábeis.

1 vaga - Contador

Escolaridade - ensino superior completo em Contabilidade;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - experiência com trabalhos inerentes a contabilidade da empresa, de acordo com as exigências legais e administrativas, elaboração orçamentária e controle da situação patrimonial e financeira da empresa.

1 vaga - Auxiliar de Manutenção Elétrica e Hidráulica

Escolaridade - ensino técnico completo em Mecânica;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - experiência com pequenos reparos em hidráulica e elétrica, bem como em pinturas.

3 vagas - Repositor de Mercadorias – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - não é necessário;

Requisitos obrigatórios - o candidato ter disponibilidade de horário, pois trabalhará em uma escala de revezamento de 6x1.

3 vagas - Recepcionista Caixa – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - não é necessário;

Requisitos obrigatórios - o candidato ter disponibilidade de horário, pois trabalhará na escala 1x1, ou seja, trabalha um dia e folga no outro, sendo 12 horas a carga horária

1 vaga - Mecânico Operador

Escolaridade - ensino técnico completo em Mecânica;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - sólida experiência em produção, manutenção preventiva e corretiva, operar, ajustar e acompanhar o funcionamento dos vários equipamentos da linha de produção realizando manutenções preventivas, controlando a qualidade do processo através de testes e procedimentos específicos.

1 vaga - Gerente de Contas

Escolaridade - ensino superior completo ou cursando em Engenharia e Arquitetura;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - experiência com vendas de softwares, treinamentos e serviços voltados para o mercado de Engenharia e Arquitetura.

1 vaga - Operador de Máquina Sacoleira

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - experiência com operação de máquinas de solda, corte e sacoleira.

Posto Shopping Phelippe Daou

2 vagas - Mecânico de Motores a Diesel

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - Realizar manutenção de caminhões, utilizar equipamentos computadorizados, realizar teste final (manobrar, deslocar, etc.) Obrigatório ter CNH categoria "D" dentro do prazo de validade, conhecimento com Raster´s, bomba, bico, unidades e turbinas de veículos pesados.

15 vagas - Agente de Portaria

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - Saber operar rádio HT e conhecer o código alfanumérico. Ter experiência em shopping, condomínios, hospitais. Obrigatório está com o curso de agente de portaria ou vigilante atualizado.

1 vaga - Técnico de Copiadora

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - planejam atendimento, orçam ordens de serviços e preparam ambientes externos para reparo e manutenção de equipamentos de escritório. Necessário possuir CNH categoria "B" dentro do prazo de validade.

2 vagas - Supervisor de Vendas

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - supervisionar equipes de vendas e acompanhar os pedidos dos clientes. Diferencial: Experiência no ramo de Fast Food

1 vaga - Líder de Cozinha

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - supervisionar e coordenar o preparo de produtos de cozinha, copeiro e pizzaiolo.

10 vagas - Vendedor Externo

Escolaridade - ensino superior incompleto em qualquer área;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho ou declaração;

Requisitos obrigatórios - vendas porta a porta de serviços de internet, telefone e TV a cabo.

5 vagas - Técnico de Enfermagem – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade - ensino técnico completo em Enfermagem;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - desempenham atividades técnicas de Enfermagem atuando em UTI pediátrica, prestam assistência ao paciente zelando pelo seu conforto e bem-estar, administram medicamentos. Realizam registros e elaboram relatórios técnicos.

1 vaga - Ascensorista – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - operar elevadores, atendimento ao público e conduzir pessoas ao local solicitado. Ter disponibilidade de horário.

6 vagas - Vendedor Externo

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho ou declaração;

Requisitos obrigatórios - vendas porta a porta de planos funerários. Obrigatório possuir CNH categoria “B” dentro do prazo de validade.

3 vagas - Cabista

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - atuar na instalação e preparação de cabeamento de redes e câmeras de monitoramento, montagem de estruturas de rede como dutos e eletrocalhas. Necessário ter CNH categoria "B" dentro do prazo de validade.

1 vaga - Vendedor Interno – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade - ensino médio incompleto;

Experiência - não é necessário;

Requisitos obrigatórios - oferecer os serviços da empresa, ser proativo e ter um bom atendimento.

