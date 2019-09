311 vagas de emprego estão abertas para esta quarta (20) em Manaus

Manaus- A Secretaria de Estado do Trabalho (Setrab), por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine-AM), divulga 311 vagas de emprego para esta quarta-feira (21).

Os interessados devem comparecer na sede da Setrab, localizada na Galeria+, na avenida Djalma Batista.

A distribuição das senhas começa às 7h, e o atendimento é das 8h às 15h. Os candidatos devem estar com os documentos originais e cópia do RG, CPF, PIS, CTPS, comprovantes de residência e escolaridade.

As oportunidades de emprego são de diversas empresas e entidades do Amazonas. Mais detalhes sobre as vagas serão informados pelos empregadores.

Veja as oportunidades:

1 VAGA: ESTOQUISTA

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: Com experiência.

Obs: Com experiência na função e com liderança de equipe. (Documentação completa).

2 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: Com experiência.

Obs: Com experiência na função, comunicativo, proativo e com disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

1 VAGA: AUXILIAR DE MARCENEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: Com experiência.

Obs: Com experiência em marcenaria e montagem de móveis. (Documentação completa).

2 VAGAS: GARÇOM

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: Com experiência.

Obs: Com experiência na função, cursos de atendimento ou garçom; ter trabalhado em restaurante de comida japonesa será um diferencial. (Documentação completa).

1 VAGA: EMPACOTADOR

Escolaridade: Ensino Médio incompleto.

Experiência: Com experiência.

Obs: Com experiência na função, vivência em supermercados. (Documentação completa).

1 VAGA: AUXILIAR DE HORTIFRUTI

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: Com experiência.

Obs: Com experiência na área e vivência em supermercados.(Documentação completa).

1 VAGA: FATIADOR DE QUEIJO

Escolaridade: Ensino Médio incompleto.

Experiência: Com experiência.

Obs: Com experiência na função, desejável curso de manipulação de alimentos. (Documentação completa).

1 VAGA: VENDEDOR

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: Com experiência.

Obs: Com experiência na função, proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário.

(Documentação completa)

1 VAGA: ANALISTA CONTÁBIL

Escolaridade: Ensino Superior completo (Ciências Contábeis)

Experiência: Com experiência.

Obs.: Com conhecimento na área contábil, informática, pacote Office, Excel Avançado, e com amplo conhecimento em impostos municipais, estaduais e Federais, disponibilidade de horário.(Documentação completa)

4 VAGAS: FARMACÊUTICO

Escolaridade: Ensino Superior completo (Farmácia).

Experiência: Com/sem experiência.

Obs.: Disponibilidade de horário e com CRF. Ativo, comunicativo e com disponibilidade de horário. (Documentação completa).

1 VAGA: SUPERVISOR DE LOJA

Escolaridade: Ensino Superior completo.

Experiência: Com experiência.

Obs.: Experiência na função, conhecimento na área de segmentos de embalagens e descartáveis. (Documentação completa)

1 VAGAS: COZINHEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Experiência: Com experiência.

Obs.: Experiência em toda área da cozinha, proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário. Que tenha curso de Forno e Fogão. (Documentação completa).

138 VAGAS: ELETRICISTA

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: Com ou sem experiência.

Obs.: Experiência na função, proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário. Com ou sem CNH categoria “B”. Curso de NR10, NR35, SEP. Rede de distribuição (90 horas) ou manutenção predial ou residencial. (Documentação completa).

132 VAGAS: ENFERMEIRO

Escolaridade: Ensino Superior completo (Enfermagem).

Experiência: Com ou sem experiência.

Obs.: Com pós-graduação em UTI. (Documentação completa).

1 VAGA: MOTORISTA CATEGORIA “D” (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental/Médio completo.

Experiência: Com experiência.

Obs.: Experiência com carga.

Tipo de deficiência: Físico leve. (Documentação completa e laudo médico atualizado).

5 VAGAS: AGENTE DE PORTARIA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: Com ou sem experiência.

Obs: Proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário.

Tipo de deficiência: físico leve. (Documentação completa e laudo médico atualizado).

15 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Experiência: Com ou sem experiência.



Obs: Proativo, comunicativo, e com disponibilidade de horário.

Tipo de deficiência: audição parcial e visão parcial. (Documentação completa e laudo médico atualizado).

1 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Escolaridade: Ensino Superior incompleto.

Experiência: Com experiência.

Obs: Com experiência na área financeira, com foco em cobranças.

Tipo de deficiência: físico leve. (Documentação completa e laudo médico atualizado)

1 VAGA: AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: Com experiência.

Obs: Com experiência na área, proativo, comunicativo, disponibilidade de horário.

Tipo de deficiência: físico leve, audição e lábio leporino.

(Documentação completa e laudo médico atualizado)

1 VAGA: EMPACOTADOR (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: Com ou sem experiência.

Obs: Proativo, comunicativo, disponibilidade de horário.

Tipo de deficiência: audição e visão parcial. (Documentação completa e laudo médico atualizado).

*Com informações da assessoria