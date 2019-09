De contador a motorista: semana começa com 35 vagas de emprego

Manaus - A Prefeitura de Manaus seleciona a partir das 8h desta terça-feira, (27), candidatos para 35 vagas de emprego nos postos do Sine Manaus da avenida Constantino Nery, No São Geraldo, Zona Centro-Sul e do shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, Jorge Teixeira, Zona Leste.

Os candidatos interessados nas vagas devem comparecer a um dos postos, coordenados pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), portando documentos básicos, como RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade e de residência, assim como certificado de reservista (para homens). Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.

Confira as vagas e o posto onde estão sendo oferecidas:

Posto Constantino Nery

1 Vaga - Recepcionista

Escolaridade - ensino superior completo ou cursando Administração;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - o candidato precisa recepcionar e prestar serviços de apoio aos pacientes, prestar atendimento telefônico ativo e receptivo, agendar consultas, realizar abertura e fechamento de caixa. Desejável curso de informática avançada.

1 Vaga - Secretária

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - experiência com rotinas administrativas, tais como recebimento/emissão de documentos, realização de cadastro, elaboração de planilhas e, também, com negociação/planejamento e atendimento ao cliente.

2 Vagas - Motorista de Ônibus

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - experiência com transporte de passageiros em ônibus, possuir CNH categoria "D" dentro do prazo de validade. Ter cursos na área de condutor de veículo, direção defensiva e primeiros socorros. Desejável carta de recomendação do último emprego.

1 Vaga - Assistente de Logística - Vaga Exclusiva para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade - ensino superior completo em Administração ou Logística;

Experiência - registrada na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios - o candidato precisa ter experiência em controle de documentações referente as embarcações junto aos órgãos fiscalizadores e reguladores (ANTAC, Capitania dos Portos, Marinha, ABS), realizar monitoramentos de viagens e possuir Excel avançado.

1 Vaga - Motofretista

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - o candidato precisa conhecer as zonas de Manaus e possuir CNH categoria “A” dentro do prazo de validade.

1 Vaga - Chefe de Confeitaria

Escolaridade - ensino médio completo ou ensino superior completo em Gastronomia;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - experiência em café regional ou colonial, liderança, cursos profissionalizantes na área de confeitaria e panificação, sendo necessário vasto conhecimento em fabricação de confeitaria fina, bolos confeitados, salgados, recheios, chocolates, linha de pães especiais e artesanais.

1 Vaga - Vendedor Interno

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - experiência com vendas de peças de carro e moto. Possuir curso de Informática básica e conhecimento no sistema WinThor. Possuir moto ou carro próprio e CNH categoria “A ou B” dentro do prazo de validade.

1 Vaga - Analista Contábil

Escolaridade - ensino superior incompleto em Contabilidade;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - experiência com análise, classificação e conciliação de contas, demandas de pagamentos e recebimentos, balanços e balancetes, elaboração de relatórios e processos, conhecimento em auditoria interna e externa nos assuntos contábeis.

1 Vaga - Contador

Escolaridade - ensino superior completo em Contabilidade;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - experiência com trabalhos inerentes a contabilidade da empresa, de acordo com as exigências legais e administrativas, elaboração orçamentária e controle da situação patrimonial e financeira da empresa.

1 Vaga - Analista de Contrato

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - experiência com rotinas administrativas e contratos.

2 Vagas - Assistente de Vendas - Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - não é necessário;

Requisitos obrigatórios - o candidato realizará trabalho de atendimento ao cliente, organização do setor e exposição de produtos na área de vendas.

Posto Shopping Phelippe Daou

3 Vagas – Auxiliar de Limpeza

Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - realizar rotinas de limpeza interna, externa e manutenção de higiene do ambiente em geral.

1 Vaga – Confeiteiro

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - elaborar produtos de confeitaria, fazendo uso de normas de higiene e segurança. Ser comunicativo e proativo e ter disponibilidade para trabalhar no terceiro turno.

1 Vaga– Mecânico de Motores a Diesel

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - realizar manutenção de caminhões, utilizar equipamentos computadorizados, realizar teste final (manobrar, deslocar). obrigatório ter CNH categoria "D" dentro do prazo de validade, conhecimento com a ferramenta raster, bomba, bico, unidades e turbinas de veículos pesados.

1 Vaga – Técnico de Copiadora

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - planejam atendimento, orçam ordens de serviços e preparam ambientes externos para reparo e manutenção de equipamentos de escritório. Necessário possuir CNH categoria "B" dentro do prazo de validade.

5 Vagas – Técnico de Enfermagem – Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD)

Escolaridade - ensino técnico completo em Enfermagem;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - desempenham atividades técnicas de Enfermagem atuando em UTI pediátrica, prestam assistência ao paciente zelando pelo seu conforto e bem-estar, administram medicamentos. Realizam registros e elaboram relatórios técnicos.

1 Vaga – Ascensorista – Vaga Exclusiva para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitoso obrigatórios - operar elevadores, atendimento ao público e conduzir pessoas ao local solicitado. Ter disponibilidade de horário.

2 Vagas – Cabista

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - atuar na instalação e preparação de cabeamento de redes e câmeras de monitoramento, montagem de estruturas de rede como dutos e eletrocalhas. Necessário ter CNH categoria "B" dentro do prazo de validade.

2 Vagas – Supervisor de Vendas

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou declaração;

Requisitos obrigatórios - apresenta relatórios ao diretor comercial com suas análises, conclusões e sugestões; acompanha o trabalho de vendedores no campo; monitora o desempenho da equipe quanto ao cumprimento de metas.

3 Vagas – Motorista de Caminhão – Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou declaração;

Requisitos obrigatórios - efetuam a distribuição de produtos, atendimento ao cliente e trabalham com notas fiscais. Obrigatório ter CNH categoria "D" dentro do prazo de validade.

3 Vagas – Ajudante de Carga e Descarga – Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou declaração;

Requisitos obrigatórios - conferir previamente a carga conforme a relação de carregamento; efetuar descarga de produtos e auxiliar o motorista nas execuções de atividades operacionais, como manobras dos veículos.

*Com informações da assessoria