Setrab oferece 160 vagas de emprego nesta quarta (28), em Manaus

Manaus- A Secretaria de Estado do Trabalho (Setrab), em parceria com uma empresa, divulgou, na manhã desta quarta-feira (28), 160 vagas urgentes de trabalho, sendo 80 para jovem aprendiz (de 18 a 21 anos) e 80 para pessoas com deficiência (PCDs). A seleção acontece às 13h.

Os candidatos devem comparecer na sede da Setrab, localizada na avenida Djalma Batistas, Chapada, munidos com todos os seus documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, currículo informando o número do PIS, do CPF e a idade, comprovantes de residência e escolaridade).

Confira as vagas:

80 VAGAS: JOVEM APRENDIZ

Escolaridade: Ensino Médio completo ou cursando.

Experiência: Sem experiência.

Obs: Ter idade entre 18 e 21 anos. No caso dos rapazes, estar com certificado de reservista.

80 VAGAS: EM DIVERSAS ÁREAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCDs)

Escolaridade: Ensino Médio completo ou cursando.

Experiência: Com/sem experiência.

Obs: Disponibilidade de horário.

*Com informações da assessoria