Prefeitura disponibiliza 49 vagas de emprego nesta segunda-feira

Manaus - A Prefeitura de Manaus disponibiliza a partir das 8h desta segunda-feira (02), 49 vagas de emprego nos postos do Sine Manaus da avenida Constantino Nery, no São Geraldo, zona Centro-Sul, e do shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, no Jorge Teixeira, zona Leste.

Os candidatos interessados nas vagas devem comparecer a um dos postos, coordenados pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), portando documentos básicos, como RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade e de residência, assim como certificado de reservista (para homens).

Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.

Confira as vagas e o posto onde estão sendo oferecidas:

POSTO SINE MANAUS – CONSTANTINO NERY

Avenida Constantino Nery, 1.272, São Geraldo (próximo à sorveteria Glacial)

4 vagas - Auxiliar de Refrigeração

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - curso profissionalizante na área de refrigeração e CNH categoria "B", dentro do prazo de validade.

4 vagas - Mecânico de Refrigeração

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - curso profissionalizante na área de refrigeração e CNH categoria "B", dentro do prazo de validade.

1 vaga - Chefe de Confeitaria

Escolaridade - ensino médio completo ou ensino superior completo em Gastronomia;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - experiência em café regional ou colonial, liderança, cursos profissionalizantes na área de confeitaria e panificação, sendo necessário vasto conhecimento em fabricação de confeitaria fina, bolos confeitados, salgados, recheios, chocolates, linha de pães especiais e artesanais.

1 vaga - Auxiliar de Operação

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - experiência com controle, organização e fiscalização de operações de ônibus e outros veículos de transporte coletivo. Desejável possuir curso de informática avançada.

1 vaga - Operador de Motoniveladora

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - experiência com obras de terraplanagem e pavimentação, remoção de solo e material orgânico "bota-fora", drenagem de solos e construção de aterros.

1 vaga - Assistente Administrativo - Vaga exclusiva para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - não é necessário;

Requisitos obrigatórios - experiência com rotinas administrativas e aptidão física para o cargo.

POSTO SINE MANAUS – SHOPPING PHELIPPE DAOU

Avenida Camapuã, Jorge Teixeira, no Shopping Phelippe Daou, em frente ao T4

1 vaga - Auxiliar de Faturamento

Escolaridade - ensino superior completo ou cursando Ciências Contábeis;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - organizar documentos e efetuar sua classificação contábil, gerar lançamentos contábeis, emitir notas de entrada e saída de mercadoria, conhecimento em geração de notas fiscais e no sistema winthor.

1 vaga - Eletricista de Máquinas Industriais

Escolaridade - ensino superior completo em Engenharia Elétrica;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - elaborar a programação das atividades de parada da máquina, através de cronograma, realizando detalhamento das notas de serviços a serem executados através de análise in loco, garantir o retorno de informações e encerramento das notas do SAP dentro de prazos que garantam segurança, disponibilidade e confiabilidade das instalações, cadastrar, requisitar, comprar e realizar follow up dos materiais de manutenção e acompanhar os indicadores de manutenção da unidade. Obrigatório ter curso técnico de manutenção elétrica, SAP, gestão de custo e gestão de projetos, e experiência no polo industrial.

1 vaga - Mecânico de Manutenção de Máquinas Industriais

Escolaridade - curso técnico em Manutenção Elétrica;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - diagnosticar problemas estruturais, mecânicos e de lubrificação em máquinas, instalações, tubulações industriais e acessórios, executar reparos e correções nos equipamentos mecânicos em atividades preventivas e corretivas, revisar e, se necessário, substituir equipamentos ou componentes. Obrigatório possuir conhecimento com manutenção de Empilhadeiras e possuir curso de NR11 atualizado. Desejável experiência no polo industrial.

18 vagas - Vendedor Externo

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - realizar vendas externas, captar clientes, ser fidedigno, ter responsabilidade e ter produtividade na função atribuída. Obrigatório possuir CNH categoria "B" dentro do prazo de validade e veículo próprio.

3 vagas - Auxiliar de Limpeza – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - realizar rotinas de limpeza interna, externa e manutenção de higiene do ambiente em geral.

1 vaga - Confeiteiro

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - elaborar produtos de confeitaria, fazendo uso de normas de higiene e segurança. Ser comunicativo e proativo e ter disponibilidade para trabalhar no terceiro turno.

3 vagas - Motorista de Caminhão – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho ou declaração;

Requisitos obrigatórios - efetuam a distribuição de produtos, atendimento ao cliente e trabalham com notas fiscais. Obrigatório ter CNH categoria "D" dentro do prazo de validade.

3 vagas - Ajudante de Carga e Descarga – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho ou declaração;

Requisitos obrigatórios - conferir previamente a carga conforme a relação de carregamento; efetuar descarga de produtos e auxiliar o motorista nas execuções de atividades operacionais, como manobras dos veículos.

1 vaga - Mecânico de Motores a Diesel

Escolaridade - ensino médio completo ou técnico em Mecânica;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - experiência em mecânica veicular, veículos pesados e leves; montagem e desmontagem de caixas de marcha pesada, motor e câmbio; identificação de problemas gerais em veículos pesados. Necessários cursos na área de mecânica.

2 vagas - Motorista Operador de Munck

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho ou declaração;

Requisitos obrigatórios - com experiência de operador de Munck na área de construção civil. Cursos obrigatórios: operador de Munck, direção defensiva e NR11(transporte e manuseio de materiais). MOPP é diferencial. Obrigatório ter CNH categoria "D" dentro do prazo de validade.