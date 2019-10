Confira as 306 vagas de emprego disponíveis para esta quinta (19)

Manaus- A Secretaria de Estado do Trabalho (Setrab), por meio do



Sistema Nacional de Emprego (Sine-AM), divulga 306 vagas de emprego para esta quinta-feira, (19). Os interessados devem comparecer na sede da Setrab, localizada na Galeria+, na avenida Djalma Batista.

A distribuição das senhas começa às 7h, e o atendimento é das 8h às 15h. Os candidatos devem estar com os documentos originais e cópia do RG, CPF, PIS, CTPS, comprovantes de residência e escolaridade.

As oportunidades de emprego são de diversas empresas e entidades do Amazonas. Mais detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Veja as oportunidades:

1 VAGA: OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Escolaridade: Ensino Médio completo

Experiência: Com experiência

Obs: Experiência como operador de empilhadeira, curso de operador de empilhadeira, NR11 (atualizado) e CNH categoria “B”.

(Documentação completa).

4 VAGAS: AUXILIAR DE PREVENÇÃO DE PERDAS

Escolaridade: Ensino Médio completo

Experiência: Com/sem experiência

Obs: Proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário. Que tenha curso de agente de portaria ou na área de segurança.

(Documentação completa).

2 VAGAS: ATENDENTE DE RESTAURANTE

Escolaridade: Ensino Médio completo

Experiência: Com experiência

Obs: Experiência em restaurante, proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

2 VAGAS: GARÇOM

Escolaridade: Ensino Médio completo

Experiência: Com experiência

Obs: Experiência em restaurante, proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

5 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Superior incompleto

Experiência: Com experiência

Obs: Cursando a partir do 3° período (qualquer área), experiência com vendas de máquina de cartão.

(Documentação completa).

1 VAGA: COMPRADOR

Escolaridade: Ensino Médio completo

Experiência: Com experiência

Obs: Experiência em compras, impostos e matérias de construções. Proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

1 VAGA: MOTORISTA DE CAMINHÃO TRUCK

Escolaridade: Ensino Médio completo

Experiência: Com experiência

Obs: Experiência em caminhão trucado e com CNH categoria “D”. Proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

1 VAGA: MÉDICO DO TRABALHO

Escolaridade: Ensino Superior completo (Medicina)

Experiência: Com experiência

Obs: Experiência na função, proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

1 VAGA: ENGENHEIRO DO TRABALHO

Escolaridade: Ensino Superior completo (Engenharia)

Experiência: Com experiência

Obs: Experiência na função, proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

1 VAGA: MOTORISTA CATEGORIA “B”

Instrução: Ensino Médio completo

Experiência: Com experiência

Obs: Experiência com entrega e recebimento de mercadorias, conhecimento em embarque nos portos. Com CNH categoria “B”.

(Documentação completa).

1 VAGA: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (PCD)

Escolaridade: Ensino Superior completo

Experiência: Com experiência

Obs: Experiência na área de RH, CNH categoria “B”, proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário.

Tipo de deficiência: físico leve.

(Documentação completa e laudo médico atualizado).

10 VAGAS: TÉCNICO DE ENFERMAGEM (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio incompleto

Experiência: Sem experiência

Obs: Com curso técnico de enfermagem.

Tipo de deficiência: físico leve e audição parcial.

(Documentação completa e laudo médico atualizado).

15 VAGAS: SERVENTE DE LIMPEZA (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Experiência: Com/sem experiência

Obs: Proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário.

Tipo de deficiência: visual, fisico leve e auditivo pacial.

(Documentação completa e laudo médico atualizado).

10 VAGAS: OPERADOR DE CAIXA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Experiência: Com experiência

Obs: Proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário.

Tipo de deficiência: físico leve.

(Documentação completa e laudo médico atualizado).

10 VAGAS: REPOSITOR (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Experiência: Com experiência

Obs: Proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário.

Tipo de deficiência: físico leve.

(Documentação completa e laudo médico atualizado).

1 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Escolaridade: Ensino Superior incompleto (Administração)

Experiência: Com experiência.

Obs: Com experiência na área financeira, com foco em cobranças. Proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário.

Tipo de deficiência: físico leve.

(Documentação completa e laudo médico atualizado).

130 VAGAS: OPERADOR DE PRODUÇÃO (MASCULINO)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Experiência: Sem experiência

Obs: Com certificado de reservista ou dispensa, com currículo em mãos.

100 VAGAS: VENDEDOR(A) EXTERNO(A) - PORTA A PORTA

Escolaridade: Ensino Médio completo

Experiência: Com e sem experiência

Obs: Ser comunicativo, proativo. Conhecimento em vendas e habilidade para trabalhar em equipe. Ser pontual e responsável.

10 VAGAS: SUPERVISOR(A) DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio completo ou Superior

Experiência: Com experiência

Obs: Ser comunicativo, proativo, conhecimento em vendas e habilidades para trabalhar em equipe.

*Com informações da assessoria