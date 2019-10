Emprego: 69 vagas abertas nesta quinta-feira em Manaus

Manaus- A Prefeitura de Manaus oferta a partir das 8h desta quinta-feira (19), 69 vagas de emprego nos postos do Sine Manaus da avenida Constantino Nery, no São Geraldo, e do shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, no Jorge Teixeira.

Os candidatos interessados nas vagas devem comparecer a um dos postos, coordenados pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), portando documentos básicos, como RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade e de residência, assim como certificado de reservista (para homens). Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.

Confira as vagas e o posto onde estão sendo oferecidas:

Posto Constantino Nery

5 vagas - Mestre Fluvial

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - práticas no rio Madeira. Formação em Mestre Fluvial com aprovação na CIR - Caderneta de Inscrição e Registro.

3 vagas - Auxiliar de Cozinha

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - experiência em colocar os alimentos na rampa, preparar as degustações e manter a organização na área de produção dos alimentos. Desejável experiência no 3º turno.

3 vagas - Cozinheiro

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - experiência em cozinha industrial ou restaurante, e comidas asiáticas.

1 vaga - Promotor de Vendas

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - o candidato deve possuir veículo próprio (moto ou carro) e CNH categoria "AB", dentro do prazo de validade.

4 vagas - Auxiliar de Refrigeração

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - candidato deve possuir curso profissionalizante na área de refrigeração e CNH categoria "B", dentro do prazo de validade.

2 vagas - Auxiliar de Limpeza - Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - não é necessário;

1 vaga - Açougueiro

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - experiência em supermercado, com cortes de carnes e atendimento ao público.

1 vaga - Auxiliar de Açougueiro

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - experiência em supermercado, como auxiliar de açougueiro e atendimento ao público.

1 vaga - Vendedor/Promotor de Vendas

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - experiência com visitação de clientes para organização, precificação, gerenciamento e análise de estoque para posterior elaboração de sugestão de pedido de venda e colocação do pedido no sistema da empresa através de mobile. Obrigatório possuir CNH categoria "A", dentro do prazo de validade.

Posto Shopping Phelippe Daou

20 vagas - Cobrador (Jovem Aprendiz)

Escolaridade - ensino médio completo ou cursando;

Experiência - não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter dispensa militar. Atividades que serão desempenhadas: conferir o número da catraca inicial e final, conferir o veículo e preencher a ficha de inspeção de veículo.

1 vaga - Médico do Trabalho

Escolaridade - ensino superior completo em Medicina e especialização em Segurança do Trabalho;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - realizar consultas e atendimentos médicos na área ocupacional, tratar clientes, implementar ações para promoção da saúde ocupacional, coordenar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas e adotar medidas de precaução universal de biossegurança.

1 vaga - Supervisor Técnico de Manutenção Industrial

Escolaridade - ensino superior completo em qualquer área de formação;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - ter experiência no ramo de indústria de plásticos, curso de Eletrotécnica, Eletrônica Industrial ou afins.

1 vaga - Eletricista Industrial

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - ter experiência no ramo de indústria, curso de NR-10 atualizado. Desejável curso de NR-35.

1 vaga - Auxiliar Administrativo

Escolaridade - cursando ensino superior em Administração, Marketing ou áreas afins;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - ter boa comunicação escrita e verbal, disponibilidade de horário, habilidade com word, excel, power point e redes sociais. Ter curso de Corel Draw.

15 vagas - Consultor de Vendas

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - ter experiência com vendas externas ou internas, ter boa dicção e prospecção em equipe.

1 vaga - Assistente de Compras

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - ter experiência com cotação de preços, cálculo de frete, follow-up com fornecedores e possuir experiência no ramo do comércio.

8 vagas - Vendedor Externo

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho ou declaração;

Requisitos obrigatórios - contatar, visitar e entrevistar clientes, realizar negociação do preço do produto ou serviço. Obrigatório ter CNH categoria "B" dentro do prazo de validade.

